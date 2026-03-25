李彩玟×卢允瑞《浪漫速成班》后再度二搭！有望合作漫改剧《我之所以决定去死》，上演虐心穿越罗曼史

这部还是《黑道律师文森佐》《泪之女王》金熙元导演新作！再加上李彩玟×卢允瑞这个阵容，让人很期待耶！

新剧《我之所以决定去死》改编自 YUJU 作家的同名网漫，於2021年至2023年在 NAVER 网路漫画连载，累积高人气。故事讲述高三学生、跆拳道选手南智悟，在国家代表选拔赛前夕，与拥有神秘魅力的少年车杰相遇，展开一段细腻又揪心的爱情故事，深受读者喜爱。



此前，李彩玟已接到男主角出演提案。24日韩媒报导，卢允瑞有望担任女主角。据悉，李彩玟将饰演充满神秘气息的男主角「车杰」，而卢允瑞则有望饰演跆拳道选手「南智悟」。南智悟在国家代表选拔赛前夕因腿部受伤，在治疗过程中与车杰相遇，并逐渐被他吸引。



值得一提的是，李彩玟与卢允瑞曾在2023年合作《浪漫速成班》，当时两人还在剧中组成CP，留下深刻印象。这次有望透过《我之所以决定去死》再次合作，也让人更加期待两人会擦出什么样的全新火花。



李彩玟近年陆续出演《名校的阶梯》、《芭妮与哥哥们》以及《暴君的厨师》。在《暴君的厨师》中，他饰演拥有绝对味觉的暴君「燕熙君李献」，以细腻演技成功诠释复杂角色，不仅创下17.1%的高收视，还拿下《第11届 APAN STAR AWARDS》男子新人奖。



卢允瑞则透过《我们的蓝调时光》和《浪漫速成班》展现令人印象深刻的演技，在电影《20世纪少女》、《听说》等作品中也展现强烈存在感，横扫多个电影新人奖。近期她已完成《鬼谜东宫》的拍摄，并传出有望加入《MOVING 异能》第二季，再度掀起关注。



随著主演阵容逐渐明朗，加上原作本身就拥有高人气，《我之所以决定去死》未开播就已话题满满。特别是李彩玟与卢允瑞时隔3年再度合作，从《浪漫速成班》的青春感CP，到这次更成熟、有点虐心的穿越罗曼史，两人将展现什么样的情感火花，也让人更加期待播出！

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