潤娥有望主演韓版《Unnatural 法醫女王》！挑戰石原聰美經典角色，棄甜美形象化身「天才法醫」

這部經典日劇終於要翻拍韓版！今日有韓媒報導稱潤娥將擔綱日劇重製版《Unnatural 法醫女王》的女主角，所屬社 SM 娛樂隨即回應：「正在積極考慮中！」

2018 年在日本播出的《Unnatural》，以 UDI（不自然死因研究所）為背景，講述法醫從種種「不自然死亡」中尋找事件真相。 該劇憑藉紮實劇本與石原聰美等演員的細膩演技圈粉無數，在韓國也累積了極高口碑，被公認為「人生必看」的優質神劇，就連主題曲〈Lemon〉也是劇迷心中的經典。



潤娥有望挑戰的角色，是原著中那位目光炯炯有神、外柔內剛的三澄美琴。 這個角色人設相當鮮明，平時清爽迷人，但面對案件時性情急躁如火、擁有超乎常人的韌性與直覺，更是個熱愛生活、精力充沛的「大食怪」，認為活著就要好好吃飯。



潤娥近年事業如日中天，從電視劇《歡迎來到王之國》、《暴君的廚師》到電影《淩晨兩點的惡魔》，演技早已獲封「實力派」。 這次她選擇跳出浪漫喜劇的舒適圈，轉戰氣氛沈重的懸疑職人劇，前所未有的演技轉變令人感到期待。





韓版《Unnatural 法醫女王》將由 Big Wave 娛樂與 Neostory 聯手製作，並邀得執導過《誘拐之日》、《善良的女人夫世彌》的 朴有英 導演操刀。 導演擅長處理緊湊懸疑與細膩情感，相信韓版定能保留原著神韻，同時拍出韓劇特有的張力。

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