STAYC師妹要來啦！High Up娛樂新女團將在4月出道，「舞蹈神童」羅夏恩加入引爆期待！

High Up娛樂即將推出新女團！STAYC 也要有師妹啦！

今日（25日）High Up娛樂方面表示，新人女團確定於4月出道，目前正在加緊準備專輯的最後階段。相關人士透露：「將以堅實的製作能力為基礎，呈現完成度高的團隊，希望大家多多期待。」

這是繼 STAYC 之後，High Up娛樂時隔約6年推出的全新女團，因此自消息公開以來，就引發全球粉絲的高度期待。特別是「舞蹈神童」羅夏恩加入其中，她曾在《Star King》、《K-pop Star 4》、《Dancing 9》以及「2018 Melon Music Awards」展現舞蹈實力，從小累積的舞台經驗與創作者活動，使她備受矚目，也讓人好奇她將為新組合帶來哪些獨特魅力。



而2009年出生的羅夏恩在2022年加入SM娛樂當練習生後停更 YouTube，並在個人 IG 簡介中增加「SM娛樂」文字。但...卻在2024年8月傳出離開SM娛樂的消息，9月也宣布和High Up娛樂簽約，如今終於迎來出道消息，備受期待。



High Up娛樂曾透過 STAYC 打造獨特的「Teen Fresh」團隊風格，展現出色的製作實力。此次新女團將呈現什麼樣的音樂方向與概念，也成為關注焦點。有關新組合的更多詳細資訊，將在日後陸續公開。



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