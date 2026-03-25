千呼萬喚始出來！邊佑錫要上《玩什麼好呢？》與朱宇宰「摯友同框」+劉在錫三度合體，期待值破表

演員邊佑錫即將登上MBC人氣綜藝《玩什麼好呢》！根據24日韓媒《Xports News》獨家消息，邊佑錫將於4月初參與節目錄製。

邊佑錫主演的MBC新金土劇《21世紀大君夫人》（Disney+同步）即將在4月10日首播，這次登上《玩什麼好呢》就是為了宣傳新戲。 他與節目固定成員朱宇宰可是從模特兒時期就認識的「超級好朋友」，兩人的好交情之前在節目中也曾被多次提及，這次終於要在綜藝裡合體，粉絲們已經開始瘋狂期待了！



不僅如此，邊佑錫與劉在錫的再度重逢也備受關注。 2024年他憑藉《背著善宰跑》爆紅時，曾上過tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》與劉在錫見面; 後來又在Netflix《劉在錫Camp》中以工作人員身分亮相，這也是他出道後第一個固定綜藝節目，當時就跟劉在錫累積了不少默契。 這次三人同框會擦出什麼火花，實在讓人好奇。



邊佑錫即將出演《玩什麼好呢》的消息一曝光，韓網論壇立刻炸鍋，網友們紛紛興奮留言：「終於跟朱宇宰一起了」、「就猜到他會來 」、「不知道會不會演情境劇」、「喔一定很有趣」、「早就猜到他會來」等，粉絲們對於邊佑錫與好友朱宇宰終於要在綜藝節目中合體感到超興奮，也紛紛表示早就預料到會有這一天，對兩人的互動和可能帶來的搞笑橋段充滿期待！

邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》以21世紀立憲君主制的韓國為背景，講述擁有財閥家世、卻因平民身份而煩躁的女子，與身為王子卻一無所有的男子，兩人攜手打破身份藩籬的浪漫故事。 邊佑錫之外，IU、魯常泫 、孔升妍也將共同主演。



這部戲也是邊佑錫自《背著善宰跑》成為全球矚目明星後，睽違2年再度推出的新作品，全球粉絲早已等不及開播。

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