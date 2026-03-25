防彈少年團紀錄片公開轉型陣痛，成員：BTS這沉重王冠快壓垮我們

防彈少年團即將在27日於Netflix推出全新紀錄片《BTS：THE RETURN》，片中首度公開他們準備正規5輯《ARIRANG》的幕後過程，以及成為「世界級偶像」後所承受的巨大壓力。 成員們在鏡頭前毫無保留，展現最真實的一面。

紀錄片以去年夏天為開端，剛結束個人巡演的Jin疲憊地飛往美國洛杉磯，加入成員們的「創作營」。 雖然全員到齊，但專輯製作卻陷入膠著。 RM坦言：「架構是出來了，但總覺得還會有更好的歌。 要改什麼、要留什麼，到現在還無法決定。 我們一直在摸索，到底什麼才是BTS該做的。」

面對找不到明確方向的困境，成員們在「防彈風格」與「突破創新」之間徬徨，紛紛吐露了「BTS」這個頭銜帶來的沉重壓力。 RM說：「『要走到哪裡？ 要改變到什麼程度？』當棋盤真的擺好時，反而覺得害怕。」V也點出：「我們想在這次專輯中做出改變，但結果卻沒有變。」Jimin則坦承：「不想聽到『防彈已經過氣了』這種話，我想要大家說『防彈的確與眾不同』。」



隨著日復一日在錄音室和宿舍間來回，成員們的煩惱越來越深。 有人自責「好像只顧著砍樹，卻看不見整片森林」，下一秒又互相打氣「我們能做到吧？」、「一定要做好」。 在這個過程中，成員們毫無修飾的素顏、偶爾的粗口、喝酒的畫面，全都被真實地記錄下來。

專輯第一首歌曲《Body to Body》取樣了韓國代表民謠《阿里郎》，而決定用《SWIM》作為主打歌的過程，也讓成員們的意見衝突更加激烈。 大家雖然都認同「這是我們的新阿里郎」、「我們要守護的，就是來自韓國這點從沒變過」，但對於什麼是最好的選擇，卻出現了分歧。J-HOPE跟著融入《阿里郎》的《Body to Body》開心起舞，但V卻擔心：「可能會讓人覺得是在刻意炒熱國族情緒。」RM也直言：「像是把泡菜、炸豬排等各種食物亂七八糟混在一起的拌飯。」而房時爀議長則親自出面，說服成員們思考象徵性意義——當體育場裡的觀眾一起合唱《阿里郎》時，那會是多麼震撼的畫面。



即使確定了主打歌，成員們仍缺乏信心。 J-HOPE坦言：「給朋友聽的時候會猶豫。」V說：「我們跟大家的期待背道而馳。」有人轉述身邊朋友的反應：「聽得懂，但無法認同。」讓他們感受到周遭對音樂變化的冷淡態度。Jin這時提起當年《Dynamite》的情況：「那時候也有一半的人不想唱。」這首讓防彈成為韓國歌手史上首位拿下告示牌「Hot 100」冠軍的歌曲，當初也曾面臨正反兩極的評價。 經過一番掙扎，成員們最終達成共識：「流行的東西一直在變，不可能永遠做一樣的東西。 要改變，就是現在。」在這樣的掙扎中誕生的《ARIRANG》，發行第3天就創下超過400萬張的累積銷量，攻佔全球88個國家與地區的iTunes專輯榜冠軍，再次證明了防彈少年團無可撼動的人氣。、

防彈少年團的存在感，常被拿來與世紀天團披頭四（The Beatles）相比。 但在《BTS：THE RETURN》中，Jin坦言：「太沉重了。 我不是能夠承受那種人氣的人。 我的成功已經超出了我該有的水準。」田柾國也說：「我真的沒那麼了不起。」



儘管在製作《ARIRANG》的路上充滿了不安與懷疑，但成員們始終強調「在一起」的價值。 他們在片中不斷提到彼此是「第二個家人」。 J-HOPE說：「正因為有那份不捨和迫切，這個團隊才能維持下去。」而他們最終的答案，就在新歌《SWIM》裡。 就像歌詞中傳達的「在人生的浪潮中也要繼續向前遊」，RM也強調，即使王冠的重量難以負荷，但「因為不是一個人，所以能繼續遊下去」。



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