【百想62】柳海真柳承龍雙雙奪大賞！玄彬朴寶英摘視帝視后，朴正民史上首位「大滿貫」、朴志訓達成「全能新人」神話！

第62屆百想藝術大賞於昨晚5月8日在首爾盛大舉辦，依舊由申東燁、秀智、朴寶劍共同主持，觀眾呼聲很高的《未知的首爾》、《王命之徒》、《金部長的夢想人生》均交出漂亮成績單。

電影部門：柳海真稱霸大賞 《王命之徒》登韓影史亞軍

作為年度最強黑馬，《王命之徒》一舉橫掃電影部門四項大獎，包括大賞（柳海真）、男子新人賞（朴志訓）、GUCCI IMPACT AWARD和Naver男子人氣賞（朴志訓）。 該片累計觀影人次已達1681萬，位列韓國國內票房第二，僅次於《鳴梁：怒海交鋒》（2014年，約1761萬）。



電視部門：柳承龍再創紀錄 首位「影帝兼視帝」誕生

《金部長的夢想人生》在電視圈同樣大放異彩。 柳承龍繼2013年憑電影《7號房的禮物》摘得第49屆百想影帝後，時隔多年再次摘下電視部門大賞，正式成為百想史上首位影帝兼視帝。 柳承穆亦憑該劇獲得男子配角賞，實力備受認可。



歷史時刻：朴正民驚人「大滿貫」 朴志訓寫下新人獎全紀錄

朴正民用十年時間，從《東柱：時代詩情》的新人獎，到《魔鬼對決》的配角獎，再到今次《醜得要命》的最優秀演技賞，成就了百想史上首位個人「大滿貫」壯舉。



而歌手出身的 朴志訓 則完美轉型「演技派」，在歌手（Wanna One）、電視劇（《弱美男英雄Class 1》）、獨立電影（《當愛被遺忘時》）、電影（《王命之徒》）四大領域皆斬獲新人獎，堪稱最強「新人獎收割機」！



第62屆百想藝術大賞 完整獲獎名單

【電視部門】

大賞：《金部長的夢想人生》柳承龍

電視劇作品賞：《妳和其餘的一切》

男子最優秀演技賞：《韓國製造》玄彬

女子最優秀演技賞：《未知的首爾》朴寶英

男子配角賞：《金部長的夢想人生》柳承穆

女子配角賞：《下流大盜》林秀晶

男子新人演技賞：《暴君的廚師》李彩玟

女子新人演技賞：《愛麻夫人熱映中》方效潾

綜藝作品賞：《新人教練金軟景》

男子綜藝賞：旗安84

女子綜藝賞：李秀智

導演賞：《未知的首爾》朴信宇

劇本賞：《妳和其餘的一切》宋惠珍

教養作品賞：《Our Shining Days》

藝術賞：《The Seasons》姜勝元（音）

【電影部門】

大賞：《王命之徒》柳海真

作品賞：《徵人啟弒》

男子最優秀演技賞：《醜得要命》朴正民

女子最優秀演技賞：《後來的我們》文佳煐

男子配角賞：《徵人啟弒》李星民

女子配角賞：《人工情報》申世景

男子新人演技賞：《王命之徒》朴志訓

女子新人演技賞：《若問世界誰無傷》徐粹彬

劇本賞：《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成

導演賞：《若問世界誰無傷》尹佳恩

新人導演賞：《3670》朴俊浩

藝術賞：《孔雀舞曲》李民輝（音）

GUCCI IMPACT AWARD：《王命之徒》

【舞台劇部門】

百想舞台劇賞：《Jellyfish》

年輕舞台劇賞：《TANK OF FIRE》

演技賞：《初步舉證》金新綠

【音樂劇部門】

作品賞：《夢遊桃園》

創作賞：《艾薇塔》徐秉求（音）

演技賞：《陰間大法師》金俊秀

【特別部門】

Naver男子人氣賞：朴志訓

Naver女子人氣賞：林潤娥

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