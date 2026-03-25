千呼万唤始出来！边佑锡要上《玩什么好呢？》与朱宇宰「挚友同框」+刘在锡三度合体，期待值破表

演员边佑锡即将登上MBC人气综艺《玩什么好呢》！根据24日韩媒《Xports News》独家消息，边佑锡将於4月初参与节目录制。

边佑锡主演的MBC新金土剧《21世纪大君夫人》（Disney+同步）即将在4月10日首播，这次登上《玩什么好呢》就是为了宣传新戏。 他与节目固定成员朱宇宰可是从模特儿时期就认识的「超级好朋友」，两人的好交情之前在节目中也曾被多次提及，这次终於要在综艺里合体，粉丝们已经开始疯狂期待了！



不仅如此，边佑锡与刘在锡的再度重逢也备受关注。 2024年他凭藉《背著善宰跑》爆红时，曾上过tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》与刘在锡见面; 后来又在Netflix《刘在锡Camp》中以工作人员身分亮相，这也是他出道后第一个固定综艺节目，当时就跟刘在锡累积了不少默契。 这次三人同框会擦出什么火花，实在让人好奇。



边佑锡即将出演《玩什么好呢》的消息一曝光，韩网论坛立刻炸锅，网友们纷纷兴奋留言：「终於跟朱宇宰一起了」、「就猜到他会来 」、「不知道会不会演情境剧」、「喔一定很有趣」、「早就猜到他会来」等，粉丝们对於边佑锡与好友朱宇宰终於要在综艺节目中合体感到超兴奋，也纷纷表示早就预料到会有这一天，对两人的互动和可能带来的搞笑桥段充满期待！

边佑锡主演的《21世纪大君夫人》以21世纪立宪君主制的韩国为背景，讲述拥有财阀家世、却因平民身份而烦躁的女子，与身为王子却一无所有的男子，两人携手打破身份藩篱的浪漫故事。 边佑锡之外，IU、鲁常泫 、孔升妍也将共同主演。



这部戏也是边佑锡自《背著善宰跑》成为全球瞩目明星后，睽违2年再度推出的新作品，全球粉丝早已等不及开播。

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