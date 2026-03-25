退出ENHYPEN後首度發聲！羲承淚吐心聲：嚇到大家了，對不起

從男團ENHYPEN退出的成員李羲承在22日透過與粉絲的視訊通話，首次公開了退團後的心境，讓許多粉絲聽了都相當不捨。

距離經紀公司在10日正式宣佈羲承退團、ENHYPEN改以6人體制活動，已經過了兩週時間。 當時突如其來的退團消息，在海內外粉絲圈投下震撼彈，直到現在粉絲之間的討論還是非常激烈，甚至引發不少爭議。

在這次的視訊中，羲承終於鬆口吐露真實心情，他說道：「大家一定嚇到了吧，但我沒事。 不過另一方面，其實也覺得有點抱歉。」短短幾句話讓粉絲看了相當心疼。羲承退團這件事在粉絲圈內部的反應相當兩極。 社群平台上，有些粉絲認為羲承的決定太過自私，直接開罵; 但另一派粉絲則極力護航，雙方吵得不可開交。 更誇張的是還有部份激進粉絲做出脫序行為，他們拿著羲承退團時留下的手寫信，裡面提到「公司提出的方向」這句話，就擅自解讀成「羲承是被強制退團的」，甚至把未經證實的猜測當成事實，到處散播，還發起組織性的抗議活動。



這些粉絲的行徑越來越誇張，不但連續好幾天開著卡車到經紀公司HYBE大樓前抗議，還跑到公司相關人員的社群帳號底下洗版惡意留言。 更離譜的是，他們甚至因為HYBE的最大股東是國民年金公團，就認為這件事跟年金公團有關，狂打上千通電話去抗議，導致公團的業務一度癱瘓。



這種極端的粉絲行為已經遠遠偏離了正常的應援文化。 隨著K-POP在全球越來越紅，粉絲的影響力也跟著變大，現在也有不少人呼籲，應該要趕快建立更成熟的粉絲文化，停止這種失控的輿論操作和激進的集體行動。

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