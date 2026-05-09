[推薦]《在大韓民國成為房主的方法》因都市更新引發的複雜效應！一樁樁懸疑命案＋夫妻失和＋共犯結構超精彩〜

雖然播出時討論度不高，但非常建議大家撿回來看的一部作品《在大韓民國成為房主的方法》，由河正宇、林秀晶、金准韓、鄭秀晶Krystal及沈恩敬共同演出。內容描述河正宇與林秀晶夫妻，咬牙努力買下了一棟即將進行都更的老舊大樓，但卻因此捲入了黑道收購風波，牽涉其中的人一個接著一個送命，劇情峰迴路轉，是敵是友分不清，到底最終誰是贏家？喜愛懸疑追兇的觀眾們別錯過。

從都更的議題切入，看了開頭會覺得是高利貸公司不擇手段只為了讓房東賣出房產，而河正宇所飾演的「奇秀宗」也是其中一位房東，沒想到事情從他認識了30年的好友閔活星（金准韓飾）打算綁架自己的有錢老婆全以景（Krystal飾），以逼迫岳母付出贖金這荒謬的計畫開始，全變了調且逐漸失控，越來越多他難以對枕邊人林秀晶啟齒的細節，進而發現林秀晶也有隱瞞著他的更大秘密。



秀宗為了隱瞞自己與活星這注定失敗的綁架計畫，也想將自己名下的大樓賣出而大賺一筆，除了面對警方的調查，他一邊還得解決高利貸的收購提案、太太的背叛、好友重傷昏迷以及女兒的不諒解等狀況，突發狀況越來越多，而觀眾們也像抽絲剝繭般隨著他們經歷一切。原本以為劇中設定的反派就是高利貸公司，但其實不然，因為在許多事件的發酵之下，人心也會隨之改變，產生報復之心或是對財富更大的慾望。



劇情除了一開始順著時間的推進而每集都有意想不到的展開，在進入劇情的後半段時，反而更著重在這些主角們為何有著革命情感，而演出9年前奇秀宗為何買下這棟大樓的原因與遭遇，活星雖然入贅豪門卻過著非常憋屈的生活，雖然他看起來是個十足的混蛋，不過看到後段劇情也會覺得情有可原。雪球越滾越大，也越來越多人因這起事件而送命，奇秀宗最後也幾乎失去了他最心愛的家人，劇情走向撲朔迷離難以預測。



奇秀宗在事件中雖然得知妻子的不忠，雖然心生懷疑與嫉妒，但兩人仍說好要一同度過，於是形成了共犯結構對抗威脅，尋找自己生存的出路。但不信任的感覺仍在彼此之間留下了疙瘩，為了突破危機，奇秀宗只得出奇制勝，但總是出現了更多不足為外人道的細膩安排，對此，要求彼此坦誠相對的太太，始終無法接受。奇秀宗以過人的膽識成了更大的建物主，光鮮亮麗之下卻仍然為資金苦惱，最終受訪時提到自己有著家人支持的幸福，但實際上卻是正在辦理離婚手續，相當諷刺。最終朱智勛的出現，也暗示事件從不會有結束的一天，土地開發的爭奪戰依舊持續著。



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