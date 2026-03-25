邊佑錫親自說明接演《21世紀大君夫人》的原因：讀劇本時，就決定了我一定要演！

（最新劇照）邊佑錫在 MBC 全新韓劇《21世紀大君夫人》（Disney+同步）中將化身為孤獨的王子。飾演既不能為自己發聲、也不能過於耀眼的理安大君：李莞，刷新自己的人生角色。

早先，邊佑錫因熱門韓劇《背著善宰跑》飾演的柳善宰一角，而躍升為全球明星。所以，這部作品的表現也因此備受關注。邊佑錫表示：「想到要久違地以全新的角色和大家見面，感到非常興奮又期待。」並說：「非常感謝大家給予我這麼多的關注。」



談到選擇《21世紀大君夫人》的理由，他表示是因為「理安大君作為王室次子的故事背景，以及以君主立憲制為題材的世界觀與設定」。他回憶道：「讀劇本時，就能想像自己演出理安大君的模樣，在情感上也產生了共鳴，因此覺得一定要接演。」



邊佑錫也選出了象徵理安大君的關鍵詞，分別是「孤獨感、氣概、國民所愛」，一位天生背負限制的角色。他解釋道：「在公開場合，他會以王族的身分守護節操與品格。」並補充：「看似擁有一切，但卻沒有任何一個能讓自己安心寄託內心的人。」







那麼，他是如何詮釋這個複雜角色的呢？

邊佑錫表示：「這是一個不能展現破綻的人物」「在那之中，我也努力呈現出細膩而微妙的情感。」對於 理安大君的愛情線（合作 IU），他也相當重視。 他說：「光是劇本中描寫的故事，就足以讓我相信理安大君的愛情會被刻畫得非常深刻。」



最後，邊佑錫表示：「在21世紀君主立憲制的背景下，看著各個角色做出什麼選擇、並帶來什麼樣的結果，是這部劇的一大看點。除了人物關係的變化之外，美術與佈景等視覺層面的呈現也非常豐富，希望大家多多關注與支持。」



新劇《21世紀大君夫人》將於4月10日晚間9點40分首播，海外由Disney+獨家上線。



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