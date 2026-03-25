边佑锡亲自说明接演《21世纪大君夫人》的原因：读剧本时，就决定了我一定要演！

（最新剧照）边佑锡在 MBC 全新韩剧《21世纪大君夫人》（Disney+同步）中将化身为孤独的王子。饰演既不能为自己发声、也不能过於耀眼的理安大君：李莞，刷新自己的人生角色。

早先，边佑锡因热门韩剧《背著善宰跑》饰演的柳善宰一角，而跃升为全球明星。所以，这部作品的表现也因此备受关注。边佑锡表示：「想到要久违地以全新的角色和大家见面，感到非常兴奋又期待。」并说：「非常感谢大家给予我这么多的关注。」



谈到选择《21世纪大君夫人》的理由，他表示是因为「理安大君作为王室次子的故事背景，以及以君主立宪制为题材的世界观与设定」。他回忆道：「读剧本时，就能想像自己演出理安大君的模样，在情感上也产生了共鸣，因此觉得一定要接演。」



边佑锡也选出了象徵理安大君的关键词，分别是「孤独感、气概、国民所爱」，一位天生背负限制的角色。他解释道：「在公开场合，他会以王族的身分守护节操与品格。」并补充：「看似拥有一切，但却没有任何一个能让自己安心寄托内心的人。」







那么，他是如何诠释这个复杂角色的呢？

边佑锡表示：「这是一个不能展现破绽的人物」「在那之中，我也努力呈现出细腻而微妙的情感。」对於 理安大君的爱情线（合作 IU），他也相当重视。 他说：「光是剧本中描写的故事，就足以让我相信理安大君的爱情会被刻画得非常深刻。」



最后，边佑锡表示：「在21世纪君主立宪制的背景下，看著各个角色做出什么选择、并带来什么样的结果，是这部剧的一大看点。除了人物关系的变化之外，美术与布景等视觉层面的呈现也非常丰富，希望大家多多关注与支持。」



新剧《21世纪大君夫人》将於4月10日晚间9点40分首播，海外由Disney+独家上线。



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