基因太犯規！邊佑錫親姊曝光「根本女版他」！弟弟走上T台全因她

最近因演出《21世紀大君夫人》裡理安大君一角、人氣狂飆的邊佑錫，連家裡的「神基因」都成為網友熱議焦點。

這幾天各大論壇瘋傳邊佑錫與親姊姊的合照，兩人超高同步率讓粉絲驚呼連連。 邊佑錫的姊姊曾準備當過模特兒，目前則是大韓航空的空服員。 照片中她不僅擁有高挑身材、五官立體，連單眼皮的眼神都跟弟弟一模一樣，直接被網友封為「穿裙子的邊佑錫」、「女版邊佑錫」。



배우 ‘변우석’ 가족의 우월한 유전자



사진은 2011년 대한항공 A380

소개 영상에 찍힌 ‘변우석의 누나’ pic.twitter.com/GsqmvvgZlZ — 린생 (@BMJ_KR) March 22, 2026

其實邊佑錫之前上 tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，就曾坦言姊姊對自己的人生影響超大。 他說：「高一之前我的夢想是當機師，因為姊姊是空服員，想說那我就開飛機好了。」後來高二經歷一段迷惘期，才轉向原本曾考慮過的演戲或模特兒之路。 「姊姊以前想過朝模特兒發展，受她影響，我也覺得『想試試看』，就產生了興趣。」不只臉蛋，兩人的身材也是焦點。 邊佑錫身高190cm，大他5歲的姊姊同樣擁有173cm的模特兒級體態。網友看完紛紛驚嘆：「這臉是戶口名簿等級的吧」、「根本完顏家族」、「爸媽到底是誰啦」、「有這種弟弟應該很幸福」。



누나잇는 남자 << 이거 섬세하고다정한남자들공통점이잖아

+부모님 사랑 듬뿍받고 지금까지 뽀뽀받는 아들

+사랑표현에 머뭇거리지 않는 게 확고한 남자



변우석 ㅈㄴ 알파남인데 pic.twitter.com/j8gV9LNzqD — 비 (@dramasaranghae) May 22, 2024

另外，邊佑錫與IU搭檔的MBC金土劇《21世紀大君夫人》，劇情講述財閥平民女子與王世子的突破身分界線浪漫故事，每週都讓劇迷看得心癢癢，國外觀眾可通過Disney+同步追更。



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