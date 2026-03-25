「骨瘦」身材掀兩極反應！金智媛米蘭深V亮相，穩站C位氣場不輸好萊塢大咖

韓國女星金智媛近日以一襲深藍色絲絨深V禮服驚豔米蘭，出席品牌寶格麗的高級珠寶活動，直角肩與一字鎖骨線條一覽無遺，絕佳狀態讓全場目光都集中在她身上。

品牌官方社群23日公開活動影片，身為品牌大使的金智媛在米蘭現身高級珠寶系列發表會，一身貼身藍色Tube Top（抹胸）禮服，舉手投足盡是優雅。 而她明顯的鎖骨線條與纖細手臂，也讓不少網友驚呼「太瘦了」、「骨感身材超明顯」，掀起正反兩極討論。



有粉絲大讚「完美到不行」、「實在太迷人」，但也有不少人擔心她「好像又瘦了」、「看起來有點太單薄」，「金智媛真的瘦好多，看影片第一眼還沒認出來」、「顴骨變得很明顯，好像真的瘦了很多」、「感覺瘦得太誇張了」。 畫面曝光後，身材話題迅速在網路上發酵，甚至還有網友察覺金智媛外貌稍有變化，直呼「有點不自然」、「這是金智媛？」、「說不清哪裡不一樣了，總之感覺是另一個人」。

這場活動可說是眾星雲集，金智媛不僅與好萊塢女星安·海瑟薇並肩合影，在團體合照中更穩站C位，與包括琵豔卡·喬普拉、傑克·葛倫霍、杜娃·黎波、劉亦菲等國際級明星同框，氣場完全不輸人。



此外，金智媛將以SBS新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》重返小螢幕，這也是她自《淚之女王》後睽違兩年的新作。這次在米蘭展現的強大氣場，也讓觀眾對她的角色變身充滿好奇。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞