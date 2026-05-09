《換乘戀愛4》史上最震驚發展！郭敏京＆申勝勇「換乘成功」，播出前早已秘密戀愛、每天都在約會

這應該是《換乘戀愛》系列最讓人震驚的一次了吧？兩人的合照真的是好甜啊>///<

《換乘戀愛4》人氣女出演者郭敏京8日驚喜認愛，而對象正是同樣出演節目的申勝勇，消息一出立刻掀起熱烈討論！她透過YouTube頻道「민와와」上傳影片〈想說的話〉，親自向大家公開這段感情，也等於正式宣告兩人從節目中的緣分一路延續到現實，真的走到一起了！



郭敏京坦言，其實從一開始就一直被問「你們是不是在一起」，如今也直接回應：「大家想的沒錯」，只是過去一直在思考要怎麼開口比較合適。申勝勇也透露，兩人在節目播出前就已經開始見面，幾乎每天都會約會，甚至一度為了低調交往而戴口罩出門，但隨著壓力累積，最後決定與其被外界猜測，不如由自己親自公開。



郭敏京也分享為什麼會心動，說自己情緒低落的時候，申勝勇一直在身邊陪著她，還會推薦書、在有感觸的句子上幫她畫重點，讓她覺得「這個人真的很用心」，才因此慢慢產生好感。兩人也提到，年齡差一開始確實有些在意，但後來是郭敏京主動表示「其實我不介意」，關係才逐漸變得自然。



目前兩人表示不會特別經營情侶頻道，但會在各自的YouTube中自然分享日常生活。申勝勇也特別暖心呼籲，希望大家不要對郭敏京留下惡評，如果真的有想說的話，也可以到他的頻道留言就好，強調壓力由他來承擔就好。同時也希望大家用更溫暖的心情看待這段感情，多多給予兩人祝福與支持。



影片一公開，也讓不少觀眾又驚又喜，網友也紛紛表示：「雖然很意外，但是看到情侶照覺得很配」、「好幸福啊」、「換乘戀愛終於名副其實了」、「兩個人雖然相差9歲，但真的看不出來」、「30多歲的人每天都在約會...？真是的愛情」、「祝賀祝賀！敏京一定要幸福」、「兩個人現在看起來都比前戀人舒服多了，變得溫柔了」、「真的嚇了一大跳」、「在《換乘》上兩個人都很辛苦，所以兩個人能成爲情侶真是太好了，希望幸福地長久地交往下去」等等。





Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞