車太鉉女兒泰恩長大了！《兩天一夜》後時隔10年再上節目，父女鬥嘴超爆笑掀熱議

22日播出的《秘密好友俱樂部》，車太鉉為了完成送禮任務，特地買了蛋塔準備送給姜勳。

為了讓「祕密作戰」順利成功，他甚至臨時打電話找來救兵——自己的女兒泰恩，一起執行任務。才剛睡醒的泰恩一邊碎念，卻還是乖乖上車幫忙，父女互動超真實又可愛。

不過當泰恩問起詳細計畫時，車太鉉卻淡定回：「我還沒想到那一步。」讓女兒瞬間傻眼吐槽：「原來你只是把我隨便帶出來的啊！」還補一句「我早就預料到了！要不是這件事，你也不會打給我吧！」泰恩也忍不住先打預防針：「就算失敗也不是我的錯喔。」



對此車太鉉則笑說：「失敗也沒關係，反正就算被發現，人家也不認識你。」甚至開玩笑補充：「如果真的被抓到，我們就當不認識，你自己搭公車逃走吧！爸爸再去接你。」讓泰恩當場委屈喊話：「我要跟媽媽告狀！把剛睡醒的女兒帶出來，還叫我搭公車逃跑！」父女鬥嘴互動笑翻全場。



最後泰恩也順利完成任務，把禮物成功送出，讓車太鉉開心到不行。而姜勳一開始完全沒有察覺，等到發現不對勁追上去時已經來不及，讓整個過程更添趣味。事後受訪時，姜勳還笑說，當下還以為泰恩只是要去丟垃圾 XD



這也是泰恩繼過去出演《兩天一夜》後，時隔10年再次登上綜藝節目，讓不少觀眾直呼感動：「從小就是爸爸的跟屁蟲蟲的泰恩竟然長大了」 「女兒真的長大了很多...以前那個剪刀石頭布輸了就哭的孩子？」、「是世界上最棒的女兒」、「泰恩好可愛」、「泰恩長大了好多！臉和小時候一模一樣」、「泰恩從《兩天一夜》開始就很有綜藝感」、「果然是車禧嬪，這集好有趣」等，反應非常熱烈！







Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞