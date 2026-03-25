防弹少年团纪录片公开转型阵痛，成员：BTS这沉重王冠快压垮我们

防弹少年团即将在27日於Netflix推出全新纪录片《BTS：THE RETURN》，片中首度公开他们准备正规5辑《ARIRANG》的幕后过程，以及成为「世界级偶像」后所承受的巨大压力。 成员们在镜头前毫无保留，展现最真实的一面。

纪录片以去年夏天为开端，刚结束个人巡演的Jin疲惫地飞往美国洛杉矶，加入成员们的「创作营」。 虽然全员到齐，但专辑制作却陷入胶著。 RM坦言：「架构是出来了，但总觉得还会有更好的歌。 要改什么、要留什么，到现在还无法决定。 我们一直在摸索，到底什么才是BTS该做的。」

面对找不到明确方向的困境，成员们在「防弹风格」与「突破创新」之间旁徨，纷纷吐露了「BTS」这个头衔带来的沉重压力。 RM说：「『要走到哪里？ 要改变到什么程度？』当棋盘真的摆好时，反而觉得害怕。」V也点出：「我们想在这次专辑中做出改变，但结果却没有变。」Jimin则坦承：「不想听到『防弹已经过气了』这种话，我想要大家说『防弹的确与众不同』。」



随著日复一日在录音室和宿舍间来回，成员们的烦恼越来越深。 有人自责「好像只顾著砍树，却看不见整片森林」，下一秒又互相打气「我们能做到吧？」、「一定要做好」。 在这个过程中，成员们毫无修饰的素颜、偶尔的粗口、喝酒的画面，全都被真实地记录下来。

专辑第一首歌曲《Body to Body》取样了韩国代表民谣《阿里郎》，而决定用《SWIM》作为主打歌的过程，也让成员们的意见冲突更加激烈。 大家虽然都认同「这是我们的新阿里郎」、「我们要守护的，就是来自韩国这点从没变过」，但对於什么是最好的选择，却出现了分歧。J-HOPE跟著融入《阿里郎》的《Body to Body》开心起舞，但V却担心：「可能会让人觉得是在刻意炒热国族情绪。」RM也直言：「像是把泡菜、炸猪排等各种食物乱七八糟混在一起的拌饭。」而房时爀议长则亲自出面，说服成员们思考象徵性意义——当体育场里的观众一起合唱《阿里郎》时，那会是多么震撼的画面。



即使确定了主打歌，成员们仍缺乏信心。 J-HOPE坦言：「给朋友听的时候会犹豫。」V说：「我们跟大家的期待背道而驰。」有人转述身边朋友的反应：「听得懂，但无法认同。」让他们感受到周遭对音乐变化的冷淡态度。Jin这时提起当年《Dynamite》的情况：「那时候也有一半的人不想唱。」这首让防弹成为韩国歌手史上首位拿下告示牌「Hot 100」冠军的歌曲，当初也曾面临正反两极的评价。 经过一番挣扎，成员们最终达成共识：「流行的东西一直在变，不可能永远做一样的东西。 要改变，就是现在。」在这样的挣扎中诞生的《ARIRANG》，发行第3天就创下超过400万张的累积销量，攻占全球88个国家与地区的iTunes专辑榜冠军，再次证明了防弹少年团无可撼动的人气。

防弹少年团的存在感，常被拿来与世纪天团披头四（The Beatles）相比。 但在《BTS：THE RETURN》中，Jin坦言：「太沉重了。 我不是能够承受那种人气的人。 我的成功已经超出了我该有的水准。」田柾国也说：「我真的没那么了不起。」



尽管在制作《ARIRANG》的路上充满了不安与怀疑，但成员们始终强调「在一起」的价值。 他们在片中不断提到彼此是「第二个家人」。 J-HOPE说：「正因为有那份不舍和迫切，这个团队才能维持下去。」而他们最终的答案，就在新歌《SWIM》里。 就像歌词中传达的「在人生的浪潮中也要继续向前游」，RM也强调，即使王冠的重量难以负荷，但「因为不是一个人，所以能继续游下去」。



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