河智苑新劇《權慾之巔 Climax》黑化暴走！激烈肉搏→滿臉血跡，展現無與倫比的驚悚演技

在《權慾之巔 Climax》中，頂級演員河智苑以突破性的變身提升了整部劇的沉浸感，精采演技給觀眾們帶來全新的視覺饗宴。

河智苑在23日播出的 ENA 月火劇《權慾之巔 Climax》第3集中，飾演「墜落的女演員」秋尚雅一角，揭開了過去一直籠罩在神秘面紗下的過往行跡，為家庭劇場帶來震撼衝擊。



在當天的劇情中，秋尚雅遭到即將出獄的朴在相（李家燮 飾）威脅：「如果不遵守約定，我就把你是怎樣的怪物向全國人民揭露。」隨後，秋尚雅曾委託朴在相殺害知名娛樂製作人吳侊滓（徐現宇 飾）的「教唆殺人」錄音檔真相曝光，將劇情緊張感推向最高點。

第3集的最大看點，是秋尚雅與吳侊滓之間惡緣背後隱藏的故事。當吳侊滓強迫新人演員韓智秀拍攝帶有強迫性的床戲時，秋尚雅現身片場，強硬對峙說道：「在被電影圈封殺之前，最好給我好好端正你的態度。違約金我來付，把合約書寄過來。」



之後，為了保護韓智秀而開始「暴走」的秋尚雅，最終闖入吳侊滓的飯店房間，經過一番激烈肉搏後，將刀刺進吳侊滓的背部，上演了一場充滿「瘋狂」的殺人場面。

緊接著，在有人敲響房門的聲音中，秋尚雅驚恐地回頭，滿臉鮮血的畫面作為結尾出現，帶來令人毛骨悚然的極致震撼。



河智苑透過這部作品，在愛情、動作與驚悚之間自由穿梭，展現毫不保留的熱演。尤其是為了生存而自願成為「怪物」的複雜情感線，也被她完美詮釋。



這部她與朱智勛合作的全新韓劇《權慾之巔 Climax》逢星期一、二晚10點半上線，香港觀眾可上Viu收看！



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