河智苑新剧《权欲之巅 Climax》黑化暴走！激烈肉搏→满脸血迹，展现无与伦比的惊悚演技

在《权欲之巅 Climax》中，顶级演员河智苑以突破性的变身提升了整部剧的沉浸感，精采演技给观众们带来全新的视觉飨宴。

河智苑在23日播出的 ENA 月火剧《权欲之巅 Climax》第3集中，饰演「坠落的女演员」秋尚雅一角，揭开了过去一直笼罩在神秘面纱下的过往行迹，为家庭剧场带来震撼冲击。



在当天的剧情中，秋尚雅遭到即将出狱的朴在相（李家燮 饰）威胁：「如果不遵守约定，我就把你是怎样的怪物向全国人民揭露。」随后，秋尚雅曾委托朴在相杀害知名娱乐制作人吴侊滓（徐现宇 饰）的「教唆杀人」录音档真相曝光，将剧情紧张感推向最高点。

第3集的最大看点，是秋尚雅与吴侊滓之间恶缘背后隐藏的故事。当吴侊滓强迫新人演员韩智秀拍摄带有强迫性的床戏时，秋尚雅现身片场，强硬对峙说道：「在被电影圈封杀之前，最好给我好好端正你的态度。违约金我来付，把合约书寄过来。」



之后，为了保护韩智秀而开始「暴走」的秋尚雅，最终闯入吴侊滓的饭店房间，经过一番激烈肉搏后，将刀刺进吴侊滓的背部，上演了一场充满「疯狂」的杀人场面。

紧接著，在有人敲响房门的声音中，秋尚雅惊恐地回头，满脸鲜血的画面作为结尾出现，带来令人毛骨悚然的极致震撼。



河智苑透过这部作品，在爱情、动作与惊悚之间自由穿梭，展现毫不保留的热演。尤其是为了生存而自愿成为「怪物」的复杂情感线，也被她完美诠释。



这部她与朱智勋合作的全新韩剧《权欲之巅 Climax》逢星期一、二晚10点半上线，香港观众可上Viu收看！



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