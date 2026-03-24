李秀滿「禁令解除」！時隔 3 年重返 K-Pop：啟動 A2O 全球選秀，挑戰「Zalpha-Pop」新紀元

K-Pop 的開山鼻祖、前 SM 娛樂總製作人 李秀滿正式結束了海外漂泊，宣告回歸韓國本土市場！隨著與 HYBE 簽署的「競業禁止條款」於上月底正式失效，李秀滿創立的 A2O 娛樂公司 於 23 日宣布，將在首爾舉行首次公開選秀「A2O Zalpha Audition」，正式開啟他的二次創業時代。

這項選秀由李秀滿親自企劃並總括，以「Every Sunday， A New Possibility Begins」為口號，每週日下午 1 點至 5 點於首爾江南區的 A2O 辦公大樓定期舉行，參加者無需預約即可現場報名，無法親自到場的報名者可透過線上渠道進行申請。 報名領域包括歌唱、饒舌、舞蹈、演技等，無國籍與性別限制。 A2O 表示，這是承載了李秀滿全新方向與願景的首個正式行動，選秀將以韓國為起點，計劃逐步擴大至日本、美國等地。



李秀滿是 SM 娛樂的創始人，在業界被視為建立 K-POP 產業企劃與製作體系的關鍵人物。 他曾一手打造 H.O.T.、東方神起、少女時代、EXO 及 NCT 等傳奇團體，建立了精密的「偶像培育體係」。 這次他提出了「Zalpha-Pop」概念，試圖融合Z 世代與 Alpha 世代，這被視為他在 SM 時期主張的「文化技術 （CT）」之擴張版。

李秀滿 2023 年與 HYBE 簽署股份轉讓協議時包含「競業禁止」條款，近3年以新加坡為據點進行海外活動。 隨著條款於上月底正式失效，業界早已預期李秀滿將重整旗鼓。 如今隨著 A2O Korea 的成立，他重新奪回了國內據點。 如果說以中國成員為主的女子組合 「A2O MAY」 只是預告篇，那麼這支新團體將成為一塊試金石，用來測試李秀滿獨有的「多國籍、多小分隊」策略在 K-POP 發源地是否依然奏效。



目前，與李秀滿合作多年的靈魂製作人 劉英振，以及少女時代成員、轉型為製作人的姪女 Sunny 等人，皆已加入 A2O 或建立了合作關係，讓 A2O 的陣容充滿競爭力。

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