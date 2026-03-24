朴敏英陷入「兩代男神」爭奪戰！新劇《朝九晚六》陸星材化身超撩年下實習生，對上「雕刻美男」高洙本部長

辦公室羅曼史的女王回來了！SBS 於 24 日正式官宣 2026 年下半年重磅大戲《朝九晚六》（暫譯）卡司。 由「浪漫劇女神」朴敏英領軍，搭檔轉型實力派的陸星材，以及好久不見的凍齡男神高洙，黃金陣容被韓媒譽為「視覺、演技、化學反應」三位一體的歷代級組合！

《朝九晚六》（나인 투 식스，暫譯）聚焦於法務部職場，講述在理性與感性、工作與愛情之間拉扯的成人羅曼史。

朴敏英飾演 Chronic Motors 法務部的工作狂次長 姜怡枝。 她的人設是絕對理性派，深信戀愛與結婚最終不過是荷爾蒙的作用。 然而，當她同時遇見溫柔年下實習生與理想型本部長，內心開始經歷翻天覆地的悸動變化。



陸星材飾演的韓善宇，堪稱現實中絕跡的「夢幻年下男」。 身為法務部實習生，他不僅擅長以溫柔為武器，更憑藉快速的狀況判斷力與誠實態度贏得團隊信任，是一位同時兼具溫暖與責任感的年下男。



最令資深韓劇迷激動的，莫過於男神高洙的加盟！他飾演的本部長朴賢泰剛剛被派駐到 Chronic Motors Korea，面對姜怡枝僅憑實力做出評價。 這是高洙繼《聖誕節會下雪嗎》和《愛情OK繃》後，睽違約 15 年再次出演浪漫劇請，令人對他詮釋的魅力角色期待不已。



製作方透露，這三位演員的火花比預期更加驚人，將為觀眾帶來一場既寫實又夢幻的辦公室羅曼史。 SBS《朝九晚六》預計於 2026 年下半年正式開播，海外觀眾也請密切鎖定各大平台消息！

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