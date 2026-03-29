【K社韓國小百科】「旋轉相親」爆紅！10分鐘換一人，連相20個！ 比面試還累：聊完忘記誰是誰

最近韓國20、30歲年輕人之間颳起一股「旋轉相親」旋風，號稱是脫單界的超高效率神器！什麼意思？ 就是一晚讓你見到20個異性，10分鐘換一個，比趕場面試還忙，聊到最後根本忘記剛剛跟誰說過話！

這種新型態的團體相親，通常是男、女生各5到20人，在同一個空間裡，每10分鐘「旋轉」換桌，一對一輪流聊天。 如果是20對20的超大型場面，等於一個人要連講200分鐘，全程幾乎沒得休息，參賽者事後哀嚎：「比上班還累！」、「跟誰聊了什麼，完全失憶。」

雖然不少人衝著「高效率認識對象」而來，但也有人吐槽，這樣根本只是大型自我介紹現場，講完名字、職業、興趣時間就到了，根本來不及心動，離真正的「相親」還差得遠。不過這股旋風不只韓國在瘋，連歐美Z世代也開始捨棄交友App，回頭擁抱這種「看得到、摸得到」的真實對決。 英國BBC就報導，現在年輕人厭倦了滑手機配對，寧可親自上場拚眼緣。



但心理學家卻潑了盆冷水，說這種閃電約會其實很難找到真愛，因為人通常要到第三次見面，才能穩定判斷對一個人的感覺。 與其10分鐘換一個人，不如多參加幾次興趣社團或運動聚會，重複見到同一群人，反而更容易擦出火花。

只能說，想脫單的年輕人急著趕進度，但愛情這種事，有時候還真快不來啊！

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