「浪漫達人」丁海寅有望攜手申世景出演《愛情病毒》！《耀眼》導演新作，兩人合作備受關注

新劇《愛情病毒》（러브 바이러스）正式進入製作討論階段！這部浪漫喜劇由曾執導《耀眼》、《Law School》、《我的出走日記》、《比天堂還美麗》等細膩作品的金鉐潤導演操刀，消息一出就備受關注。

據韓媒報導，丁海寅與申世景有望擔任男女主角。對此，丁海寅的經紀公司FNC娛樂回應：「確實收到出演提案，目前正在討論中。」消息曝光後，也立刻引發外界關注。



丁海寅過去憑藉《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》等作品，被封為「浪漫達人」。2024年他首次挑戰浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》，以青梅竹馬羅曼史展現心動化學反應，獲得好評。接下來，他還將透過 Netflix 新劇《我的荒糖戀愛》回歸，在劇中飾演拳擊教練「張泰河」，與賀營展開全新戀愛故事，因此是否出演《愛情病毒》也備受矚目。



另一方面，這也有望成為申世景繼《Run On》後，時隔6年再度接演浪漫愛情劇。她上一部電視劇《魅惑之人》已是2024年的作品，因此此次回歸更引發期待。此外，她也在今年2月上映的電影《人工情報》中飾演朝鮮餐廳服務員「蔡善花」，展現截然不同的演技轉變。



隨著選角消息曝光，《愛情病毒》的最終陣容與開拍動向，也讓外界更加期待。

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