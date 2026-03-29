【K社韩国小百科】「旋转相亲」爆红！10分钟换一人，连相20个！ 比面试还累：聊完忘记谁是谁

最近韩国20、30岁年轻人之间刮起一股「旋转相亲」旋风，号称是脱单界的超高效率神器！什么意思？ 就是一晚让你见到20个异性，10分钟换一个，比赶场面试还忙，聊到最后根本忘记刚刚跟谁说过话！

这种新型态的团体相亲，通常是男、女生各5到20人，在同一个空间里，每10分钟「旋转」换桌，一对一轮流聊天。 如果是20对20的超大型场面，等於一个人要连讲200分钟，全程几乎没得休息，参赛者事后哀嚎：「比上班还累！」、「跟谁聊了什么，完全失忆。」

虽然不少人冲著「高效率认识对象」而来，但也有人吐槽，这样根本只是大型自我介绍现场，讲完名字、职业、兴趣时间就到了，根本来不及心动，离真正的「相亲」还差得远。不过这股旋风不只韩国在疯，连欧美Z世代也开始舍弃交友App，回头拥抱这种「看得到、摸得到」的真实对决。 英国BBC就报导，现在年轻人厌倦了滑手机配对，宁可亲自上场拚眼缘。



但心理学家却泼了盆冷水，说这种闪电约会其实很难找到真爱，因为人通常要到第三次见面，才能稳定判断对一个人的感觉。 与其10分钟换一个人，不如多参加几次兴趣社团或运动聚会，重复见到同一群人，反而更容易擦出火花。

只能说，想脱单的年轻人急著赶进度，但爱情这种事，有时候还真快不来啊！

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