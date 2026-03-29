震驚韓國的「汽車旅館驚悚案」犯罪手法遭瘋傳！節目挨轟：變相提供犯罪教科書

去年在首爾江北區一帶的汽車旅館犯下連殺2男、傷4男的兇手金素英（21歲），其驚人的「藥物殺人配方」近日在網路上被大量轉發，引發模仿犯罪的嚴重憂慮。 這起曾讓全韓陷入恐慌的駭人案件，如今因為犯罪手法被鉅細靡遺公開，恐成潛在罪犯的「殺人教科書」。

SBS時事節目《想知道真相》21日在播出內容中，詳細報導了金素英的犯案手法。 她在犯案前一天，先將8種苯二氮平類藥物搗碎成粉末，預先摻入解酒液瓶中，手法相當縝密。 被害人進入摩鐵後，喝下這瓶「假解酒液」隨即昏倒，金素英便趁機偷走被害人的信用卡，狂點10人份的外送餐點，甚至還打包帶走，行徑令人髮指。最殘忍的是被害人並非立即死亡，而是在體內藥物與酒精作用下掙扎了6到7小時，最終不幸喪命，但金素英卻完全棄之不顧，逕自離開現場。



這起手段兇殘的案件曝光後，網路上卻出現令人擔憂的現象。 在社群平台X上，有網友竟以「欸大家，配方出來了」為題，詳細列出金素英所使用的8種藥物名稱與照片，該貼文迅速累積數百萬瀏覽量，被瘋狂轉發。



不少輿論將矛頭指向《想知道真相》節目組，認為節目為了強調兇手的縝密，竟完整播出精神藥物名稱與外觀，即使事後在官方YouTube頻道上傳的精華版影片中，也未做任何馬賽克處理。 由於YouTube平台門檻低、人人可觀看，這份「殺人配方」恐將被更廣泛散播。

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