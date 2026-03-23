朴恩斌圓夢了！有望出演「最愛小說」改編劇《宮裡有隻狗花》，挑戰史詩級惡女轉型

一直以來以正能量、溫暖形象深植人心的朴恩斌，即將迎來出道以來最震撼的演技變身。 23 日，經紀公司 Namoo Actors 證實，朴恩斌已收到人氣歷史羅曼史小說改編劇《宮裡有隻狗花》（暫譯）的出演邀約，目前正積極討論中。

該劇改編自作家尹泰魯的人氣網路小說，以虛擬國家「銀國」皇室為背景，講述擁有傾國之色卻性格暴戾、嫉妒心極強，被稱為「狗花（比喻虛有其表、卑微 劣質的事物）」的賢妃「苟麗」 （暫譯，개리），與高冷皇帝「言」 （暫譯，언） 之間的羅曼史。 原作連載期間便擁有爆炸性人氣，早就是粉絲敲碗已久的改編首選。



朴恩斌獲邀飾演引領全劇的靈魂人物——惡女賢妃苟麗。 這次選角被外界認為成事機率極高，不僅因為劇本優秀，更因為朴恩斌本人就是這本小說的「頭號粉絲」！朴恩斌曾在雜誌採訪中透露自己平時熱愛閱讀羅曼史小說，且非常喜歡《宮中有隻狗花》，一直在等待它被翻拍成劇。 同時，該角色迷人又危險的「惡女」屬性，與朴恩斌一直以來的形象截然不同，也讓人好奇她將如何進行詮釋。



除了朴恩斌，劇中與苟麗愛恨糾葛的美男皇帝言，以及苟麗的情敵、性格純良的「仁元公主」（音譯），目前也都在緊鑼密鼓地選角中。

朴恩斌目前行程滿檔，與車銀優連袂主演的 Netflix 原創系列劇《超能路人甲》即將於 5 月正式上線，目前正忙於拍攝預計於下半年播出的 tvN 新劇《驚悚的戀愛》。



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