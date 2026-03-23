人氣忙內單飛！ITZY有娜正式SOLO出擊，首張專輯《Ice Cream》甜度爆表～

人氣女團 ITZY 成員 有娜（Yuna）將於今日（23日）發行個人出道專輯及同名主打歌《Ice Cream》，這是繼禮志之後，第二位展開SOLO活動的隊內成員。

自2019年以ITZY出道以來，有娜憑藉源源不絕的魅力與特有的可愛正能量，展現出鮮明的存在感。此次她透過新專輯，重新建立作為 SOLO 歌手的個人定位，並進一步拓展活動版圖。



在清新的春日氛圍中揭開面紗的有娜SOLO出道曲〈Ice Cream〉，是一首像泡泡糖般活潑又極具中毒性的 Bubblegum Pop 風格歌曲。歌曲傳遞「像冰淇淋般甜蜜融化的此刻，不要錯過，盡情享受吧」的訊息，預計為聽眾注入滿滿活力。MV則由 Legend Film 的尹勝林導演執導，透過畫面呈現有娜完成度極高的視覺魅力與流暢優美的舞蹈線條。





▼預告：



新專輯除了主打歌〈Ice Cream〉之外，還收錄展現自由氛圍的〈B-Boy〉、細膩描繪柔和夢幻愛情瞬間的〈Blue Maze〉，以及在華麗戲劇化聲音層次之上，傳遞「一起跳進夢之世界」訊息的〈Hyper Dream〉等多首風格各異、值得細細品味的歌曲。（最新發佈會現場照：【多圖】我們家忙內美爆了！ITZY 有娜甜美solo回歸，眨眼、兔系可愛一次看）

▼主打歌〈Ice Cream〉MV：



ITZY忙內有娜也將透過首次SOLO活動，延續近期在各大SNS掀起話題的〈THAT'S A NO NO〉人氣。〈THAT'S A NO NO〉原為2020年3月發行的ITZY迷你2輯《IT'z ME》收錄曲，今年2月在世界巡演《TUNNEL VISION》中首次公開舞台。當時在現場引發熱烈歡呼的反應，也延續到線上平台。ITZY更於19日下午出演Mnet《M Countdown》，帶來〈THAT'S A NO NO〉舞台回應粉絲支持。



在〈大棗No No〉（〈THAT'S A NO NO〉的暱稱）於各大SNS影片點擊數飆升、音源榜單逆行上升的熱潮中，兼具 外貌、實力與魅力 的忙內有娜迎來SOLO出道，預計將延續這股人氣氣勢。

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