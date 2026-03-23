事前喊26萬人潮！BTS光化門回歸：官方統計4萬 VS HYBE堅持10萬！網友吐槽：路過也被算進去

韓國天團防彈少年團（BTS）上週末在首爾光化門廣場舉辦正規五輯《ARIRANG》發行紀念回歸秀，原本各大媒體爭相報導、事前預測將湧入高達26萬人潮，重現2002年世界盃街頭應援盛況，沒想到演出當天實際人數卻遠低於預期，甚至引發「人數羅生門」爭議！

事前預測26萬人 實際現場差很大

21日晚間的演出BTS首次公開新專輯主打歌《SWIM》，現場確實聚集了大批粉絲，場面熱鬧非凡。 然而關於實際觀眾人數，各機構公佈的數據卻出現天壤之別，最大差距甚至超過兩倍，讓外界看得一頭霧水。



根據首爾市政府即時城市數據顯示，當晚8時光化門與德壽宮一帶約聚集4萬至4萬2000人，警方非官方估算也落在4萬2000人左右。 考量到主辦方設置的座位數僅2萬2000席，加上周邊區域，現場約4萬多人是較為合理的數字。

但主辦方HYBE卻給出完全不同版本！HYBE表示，綜合三大電信業者數據、外國觀眾及預付卡用戶等資訊，估算現場約有10萬4000人到場，數字直接翻倍，引發外界質疑「這數字到底怎麼算出來的？」

統計方式不同：主辦vs.官方各說各話

據分析，數據落差主要來自統計基準的根本差異。 首爾市與警方是以特定時間、特定區域內的「實際停留人數」為準，而主辦方可能採用累計方式，將「移動中的人流」與「周邊滯留人口」一併納入計算。 因此後者的統計方法一度被部份網友嘲諷，甚至有人在sns上發帖吐槽「我只是路過而已，也被統計進去」。



雖然事前曾有人預測演出當天人潮可能多達26萬，直逼2002年世界盃街頭應援的盛況，但從實際情況來看，現場規模顯然遠遠不及當年。 部份輿論認為，當局因安全考量祭出嚴格管制措施，包括多次發送災難簡訊呼籲民眾避免前往、地鐵過站不停、加強安檢等，可能也影響了實際聚集人數。

安全管制引熱議：過度還是必要？

針對當局的管制措施，有人批評「管太多」，但也有意見認為，在大規模人潮聚集的情況下，確保安全是必要的應對方式。 無論數字如何爭議，BTS這場光化門回歸秀，確實讓粉絲的熱情填滿了首爾市中心，再次印證他們的驚人影響力。



Netflix全球直播發威：橫掃77國/地区收視冠軍

這場演出除了現場人潮話題不斷，透過Netflix全球直播的效應更是驚人！據全球OTT排名網站FlixPatrol統計，22日（直播隔天）「BTS COMEBACK LIVE： ARIRANG」的重播內容，一舉衝上Netflix電影類全球冠軍寶座！

包括美國、加拿大、歐洲、亞洲、中東等地，總共在77個國家和地區登上榜首，幾乎所有統計國家都擠進前三名，展現BTS即使經歷空白期，火力依舊不減的超強實力。這場演出是Netflix首次在韓國製作、並向全球播出的直播音樂活動，由曾操刀瑪丹娜、碧昂絲及超級盃中場秀的知名導演哈密許漢密爾頓（Hamish Hamilton）掌鏡，成功將首爾光化門廣場的獨特美學呈現在全球觀眾眼前。



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