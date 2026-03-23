朴恩斌圆梦了！有望出演「最爱小说」改编剧《宫里有只狗花》，挑战史诗级恶女转型

一直以来以正能量、温暖形象深植人心的朴恩斌，即将迎来出道以来最震撼的演技变身。 23 日，经纪公司 Namoo Actors 证实，朴恩斌已收到人气历史罗曼史小说改编剧《宫里有只狗花》（暂译）的出演邀约，目前正积极讨论中。

该剧改编自作家尹泰鲁的人气网路小说，以虚拟国家「银国」皇室为背景，讲述拥有倾国之色却性格暴戾、嫉妒心极强，被称为「狗花（比喻虚有其表、卑微 劣质的事物）」的贤妃「苟丽」 （暂译，개리），与高冷皇帝「言」 （暂译，언） 之间的罗曼史。 原作连载期间便拥有爆炸性人气，早就是粉丝敲碗已久的改编首选。



朴恩斌获邀饰演引领全剧的灵魂人物——恶女贤妃苟丽。 这次选角被外界认为成事机率极高，不仅因为剧本优秀，更因为朴恩斌本人就是这本小说的「头号粉丝」！朴恩斌曾在杂志采访中透露自己平时热爱阅读罗曼史小说，且非常喜欢《宫中有只狗花》，一直在等待它被翻拍成剧。 同时，该角色迷人又危险的「恶女」属性，与朴恩斌一直以来的形象截然不同，也让人好奇她将如何进行诠释。



除了朴恩斌，剧中与苟丽爱恨纠葛的美男皇帝言，以及苟丽的情敌、性格纯良的「仁元公主」（音译），目前也都在紧锣密鼓地选角中。

朴恩斌目前行程满档，与车银优连袂主演的 Netflix 原创系列剧《超能路人甲》即将於 5 月正式上线，目前正忙於拍摄预计於下半年播出的 tvN 新剧《惊悚的恋爱》。



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