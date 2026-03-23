以為在拍Netflix大片！BTS Jin「護駕陣容」嚇壞旗安84，本人尷尬解釋：是怕我受傷啦

世界級偶像防彈少年團（BTS）成員Jin，最近在嚴密保護下照樣展現爆笑綜藝感，讓粉絲直呼「果然是綜藝之神」！

日前網路漫畫家旗安84的YouTube頻道「人生84」上傳了一支名為「和以前的同事一起」的影片，主角正是Jin。 兩人去年曾一起主持Netflix綜藝《奇案84的奇趣民宿》第一季，這次再度合體，火花十足。

影片中，Jin與旗安84大玩「眼神對決」，一邊閒聊近況，氣氛超有趣。 不只如此，Jin還整個人被埋在雪堆裡進行猜謎遊戲，場面爆笑到不行，最後甚至直接在雪地裡開吃泡麵，展現出他對綜藝「比誰都認真」的拼命精神，讓人驚呼連連。



不過Jin這趟拍攝的排場也完全展現「世界級巨星」的規格。 旗安84忍不住驚呼：「我們拍《人生84》的時候，連PD在內大概就5個人來，你們這邊來了快20個人吧！」Jin聽完有些不好意思地解釋：「其實我們團隊原本沒這麼多人啦。 」鏡頭一轉，Jin身旁的工作人員入鏡，旗安84又補了一槍：「連保鏢都有，我還以為是麥可傑克森來了！」Jin趕緊解釋：「因為我們拍的東西在公開前要保密，而且也不能讓自己受傷啦。 」旗安84聽了笑著回：「託你的福，我還以為我們在拍Netflix呢！」



整集節目笑料滿點，Jin在重重保護下依然綜藝魂爆發，反差萌讓粉絲瘋狂轉發，紛紛留言：「這根本是喜劇人吧」、「世界級偶像的日常就是這麼好笑」、「拜託多上綜藝！」



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