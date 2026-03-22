等了 6 年，BIGBANG 終於要在 Coachella 合體！GD 深夜曬排練照預告「沙漠 LIVE」進入倒數

思念已久的 BIGBANG 終於要回來了！在即將登上美國科切拉（Coachella）音樂節前夕，隊長 G-Dragon（權志龍）在 21 日深夜無預警分享近況，瞬間點燃了全球粉絲的熱血。

21 日深夜，G-Dragon 在個人 IG 上傳了一張照片，可以看到多名舞者在疑似大型練習室的空間裡對位編舞，畫面正中有一名背對鏡頭坐在椅子上、注視著舞台的身影，推測正是 G-Dragon 本人。

不只背影吸睛，照片中央更合成了一張印有「BIGBANG DESERT LIVE BACKSTAGE」的門票圖像，以及醒目的「BIGBANG 2026 COACHELLALALA」字樣動畫，種種細節都暗示這正是為了科切拉舞台所做的緊鑼密鼓準備。



這場表演對BIGBANG和粉絲而言意義非凡。 早在 2020 年，他們就曾受邀登上 Coachella，可惜最終因疫情遺憾作罷。 今年適逢團體出道 20 週年，G-Dragon、太陽、大聲將以「BIGBANG」之名再度合體，登上全球最大音樂節，被視為團體重啟活動、正式回歸的象徵性舞台。

YG 娛樂日前也正式宣布與 BIGBANG 展開合作，並承諾提供全力支持。 結合 GD 親自曝光的排練現場照，全球粉絲的期待值已飆升至最高點。



2026年科切拉音樂節將於4月10日至19日在美國加州印地奧（Indio）盛大舉辦。 各位 VIP，準備好迎接這場史詩級回歸了嗎？

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