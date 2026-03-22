聽到「啊西～」就知完蛋！柳海真曝超準「廁所票房學」：蹲馬桶聽真話

演員最真實的票房風向球在哪裡？ 不是在影評網，也不是在首映會紅毯，而是在電影院的廁所裡！柳海真近日上節目驚曝自己的「衛生間觀察術」，透露光是蹲在馬桶間，就能精準預測一部電影的生死，超真實的「尿統計學」笑翻全場。

柳海真日前登上YouTube頻道《Salon Drip》，聊到自己獨特的「電影院廁所觀察法」。 他表示，觀眾在散場後進到廁所，最容易卸下心防說出真心話，尤其蹲在馬桶間時，完全不知道隔壁是誰，各種最直接的反應都會脫口而出。他回憶起親身經歷的慘痛案例：「有一次我不知道隔壁有人，就聽到旁邊傳來『唉唷，什麼啊，白跑了，啊西~』接著另一個聲音回『就說是你自己要來的』，當下我就知道，這部電影完蛋了。」他解釋，如果觀眾看完電影第一個反應是抱怨，甚至互相推卸是誰選的片，那這部作品絕對凶多吉少。



反之，如果電影成功了，廁所氣氛也會完全不同。 柳海真說：「賣座的電影，觀眾通常會邊上廁所邊討論特定場面，『剛剛那幕真的超帥』、『那個轉折好意外』，這種就是好兆頭。」



其實這套「廁所票房學」在韓國演藝圈早有共識。 最近以《王命之徒》突破1200萬觀影人次的電影製作公司申代表也分享過類似經驗，表示當年試映會後在廁所裡聽到有人哭著討論，還有觀眾直接大喊演員名字稱讚，當下就確信這部電影會中。

女星朴寶英更是「廁所觀察」的忠實實踐者。 她曾在《劉QUIZ ON THE BLOCK》自爆，每次電影上映後都會偷偷買票混進一般觀眾席，不盯螢幕，反而回頭觀察觀眾反應。 散場後還會故意慢慢走，豎起耳朵偷聽對話，甚至站在洗手台前假裝洗手，偷聽旁邊的人怎麼評論自己的演技。 她苦笑說：「有時候聽到別人批評演技，一邊洗手一邊自我反省，這種真實回饋外面聽不到，所以我每部片上映都會去蹲點。」



看來明星光環在廁所裡完全不管用，馬桶間傳出來的聲音，才是最赤裸裸的票房真相！

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