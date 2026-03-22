BTS光化門回歸演出落幕！HYBE發聲致歉：「對影響市民日常生活深感抱歉」韓網怒批：拿出實質性補償方案

人氣天團 BTS（防彈少年團）21 日在光化門廣場帶來睽違已久的完整體舞台，演出圓滿落幕後，所屬公司 HYBE 發聲，不僅向所有支持這場歷史性演出的觀眾致謝，也特別向當地市民與商家表達歉意。

HYBE 於今日（22日）表示：「真心感謝大家對光化門 BTS 演出給予的溫暖支持與體諒。」並首先向相關單位致意，「由衷感謝將象徵韓國的景福宮與光化門作為演出場地的政府機關。」

HYBE 表示，景福宮與光化門承載著韓國的歷史與文化，能在這樣具象徵意義的空間向世界呈現 BTS 的舞台，「既光榮又難忘」，也讓整場演出更具意義。同時也向警察、消防，以及政府與地方相關人員致謝，並特別對光化門一帶的市民和商家、上班族與訪客表達「感謝與歉意」。



針對交通管制與隨身物品檢查等措施，HYBE 說明，因活動受到全球關注，為了確保安全，不得不進行相關管制，「對於因此影響到日常生活與行程的各位，我們深感抱歉，也感謝大家的體諒與配合，才能一起完成這段珍貴又難忘的時刻。」



此外，HYBE 也表示，將以此次演出為契機，持續把 K-POP 與韓流文化的感動傳遞到世界各地。特別是能透過這場演出向全球介紹韓國珍貴的文化遺產，意義格外深遠，未來也會與相關機構合作，推動文化資產的保護與推廣。



最後，HYBE 也提及本月20日於大田發生的火災事故，向所有受害者表達慰問，並向罹難者家屬致上深切哀悼，同時祈願傷者早日康復。

由於演出前已帶來不少不便並掀起爭議，HYBE 發表正式立場後，也再度在韓網引發熱烈討論。韓網友紛紛留言：「政府也應該道歉」、「動員觀眾和平息輿論都完蛋了，真是無法收拾啊」、「給結婚新人的賠償呢」、「不必說這些廢話，拿出實質性的補償方案來」、「在開始之前，是不是應該提前發佈這樣的公告，向附近居民和商家請求諒解呢」、「這樣的不是要在演出前上傳嗎」、「更正一下人數吧！連5萬人都不來」、「不是...在普通的演出場館演出的話，誰都不會說什麼的」、「自我意識過剩」、「爲什麼要爲了自己的利益犧牲市民啊！太傲慢了」、「爲什麼不向婚禮受害的人道歉呢？在準備了幾個月的人生活動上晴天霹靂般地噴灑」、「道歉就算了！先把費用和損失的責任交出來吧」等，反應不一。



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