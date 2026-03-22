等了 6 年，BIGBANG 终於要在 Coachella 合体！GD 深夜晒排练照预告「沙漠 LIVE」进入倒数

思念已久的 BIGBANG 终於要回来了！在即将登上美国科切拉（Coachella）音乐节前夕，队长 G-Dragon（权志龙）在 21 日深夜无预警分享近况，瞬间点燃了全球粉丝的热血。

21 日深夜，G-Dragon 在个人 IG 上传了一张照片，可以看到多名舞者在疑似大型练习室的空间里对位编舞，画面正中有一名背对镜头坐在椅子上、注视著舞台的身影，推测正是 G-Dragon 本人。

不只背影吸睛，照片中央更合成了一张印有「BIGBANG DESERT LIVE BACKSTAGE」的门票图像，以及醒目的「BIGBANG 2026 COACHELLALALA」字样动画，种种细节都暗示这正是为了科切拉舞台所做的紧锣密鼓准备。



这场表演对BIGBANG和粉丝而言意义非凡。 早在 2020 年，他们就曾受邀登上 Coachella，可惜最终因疫情遗憾作罢。 今年适逢团体出道 20 周年，G-Dragon、太阳、大声将以「BIGBANG」之名再度合体，登上全球最大音乐节，被视为团体重启活动、正式回归的象徵性舞台。

YG 娱乐日前也正式宣布与 BIGBANG 展开合作，并承诺提供全力支持。 结合 GD 亲自曝光的排练现场照，全球粉丝的期待值已飙升至最高点。



2026年科切拉音乐节将於4月10日至19日在美国加州印地奥（Indio）盛大举办。 各位 VIP，准备好迎接这场史诗级回归了吗？

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