夫勝寬、李泳知戀愛觀大對決！「大家都反對的男人」能嫁嗎？ 泳知語出驚人讓網全急了：千萬要小心

歌手李泳知近日做客SEVENTEEN成員夫勝寬的YouTube訪談節目《Bibidibabidi Boo》，一起享用美食，暢聊成為朋友的過程和事業近況。 席間聊到關於戀愛話題，兩人的看法竟完全相反，立即在韓網論壇掀起熱議。

泳知和勝寬都是想像力豐富的「N 型人」，玩起了假設情境的平衡遊戲。 泳知問：若親眼見到朋友的戀人出軌，會不會告訴朋友？ 勝寬展現了果敢的友情觀，直言即便日後可能面臨尷尬，也一定會先將殘忍的事實告知朋友。

接著輪到勝寬提問：如果你對交往對象不太確定，於是帶給朋友們認識，大家可能會說「那個人很優秀」，或者認為「那個人真的不太行」，你會選哪一種呢？ 也就是說，會選擇「大家都認可的男友」還是「大家都反對的男友」？



泳知毫不猶豫地選擇了後者「大家都反對」，理直氣壯地表示： 「比起大家都喜歡，我更喜歡那種我超愛、但身邊的人都叫我別交往的人。 因為沒人要搶，那他就是我一個人的啊！」

這番「獨佔欲」爆發的發言，讓一旁的勝寬驚訝到合不攏嘴。 勝寬則坦言自己正相反，更在意周遭的評價：「聽到別人稱讚我的另一半，我會變得更喜歡那個人。」



這番對話在韓網論壇引起大討論，雖然有少數網友認同泳知：「我喜歡才是最重要的」、「不需要過分在乎別人的看法」。 然而，絕大多數人都認為後者絕對不可取，紛紛留言勸阻泳知：「泳知少女啊，選2絕對不行！」、「當所有人都反對時，一定是有原因的」、「泳知還是太年輕，也許過幾年就會改變想法了」、「選1不一定完美，但選2一定會完蛋」、「別人都不要的垃圾，真的不需要撿回家」、「 泳知啊，千萬小心男人啊...」。

也有網友幫泳知緩頰，認為她可能指的不是「人品爛」，而是在表達一種「反骨」的取向，就像吃麻辣燙偏要加大家都怕的香菜一樣。 希望未來泳知真的交往男友時，身邊這些哥哥們能認真幫她質檢把關啊~

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