生機殺機一刀之隔！朴恩斌化身天才醫師　Disney+《狂醫魔徒》首播嗆辣演出掀暴動

Disney+到了2025年好劇依然看不完！今年可說是神仙打架的一年，除了男神朴炯植的《寶物島》話題度不斷之外，最近開播的《狂醫魔徒》更找來《非常律師禹英禑》、《戀慕》朴恩斌飾演天才外科醫生鄭世玉，攜手實力派影帝薛景求。首播兩集毫無冷場，朴恩斌化身天才醫師後一手救人、一手掌控生死，所有的生機殺機，都只在她的一刀之隔。

這不是我們認識的朴恩斌！

在《狂醫魔徒》相關採訪時，朴恩斌曾透露對該劇的期待「角色設定和故事結構都很新奇，讓我產生了強烈的表演慾望。」果然一開播沒讓人失望！朴恩斌飾演的「鄭世玉」像一名對醫術永不停歇的狂熱醫師，一看到崇拜的醫師大神崔德熙教授（薛景求飾演），不管三七二十一就拿著自己的考試卷登門拜訪要求批改。而面對錯失留學機會時，彷彿發瘋般據與力爭，還為了求拿回醫師證雨中下跪爆哭，充滿衝動與情緒化的演技與過去作品風格完全不同，無疑是一次成功的轉型！



生機與殺機，只在一刀之隔

若是膽子比較小的人，在觀看《狂醫魔徒》時可能要做好心理準備！因為《狂醫魔徒》中的鄭世玉幾乎是以一集一個人的速度推進中。不管是剛拿掉電子腳鐐又覬覦她的小吃店老闆，還是窺探私生活過多的貪心護理師，最終都在她的命運審判下迎來了悲劇性的結局。但在外人面前，她又靠著精湛的醫術救回黑幫老大。因此無論是刀鋒下的果斷，還是伸手相救的選擇，生死都只在鄭世玉的一念之間，也是劇中最核心的掙扎。



鄭世玉會有感情線嗎？

相較於《非常律師禹英禑》與《戀慕》，朴恩斌在《狂醫魔徒》中飾演的鄭世玉更加專注於自己的生活，且她的人格特質也比較極端。從目前來看，已出現的兩名角色麻醉科醫生韓賢浩（朴丙垠飾演）與守護在鄭世玉的身邊的徐榮柱（尹燦榮飾演）與她關聯度都還沒有這麼強。就連崔德熙教授都忍不住說「鄭世玉其實是跟人體大腦戀愛中！」因此後期是否有會有感情線，她與崔德熙教授之間的關係變化，都成為討論的焦點之一。



「其實我希望你快點死掉」

在《狂醫魔徒》中最大亮點莫過於兩大主角朴恩斌與薛景求的對手戲。昔日曾是師徒的兩人，卻因為一次爭辯關係降到冰點。再次見面後鄭世玉對崔德熙恨之入骨，面對崔德熙要她幫自己開刀的要求更是不屑一顧。「其實我希望你快點死掉」、「我會犯錯的，因為我對你恨之入骨！」兩人的關係如同鋒利的手術刀一樣，撕裂著彼此的脆弱與過往，雙方會將對方帶向何處，將成為本劇最大看點。



在《狂醫魔徒》熱播的同時，也請不要忘記還有超多好劇讓你看得不要不要！朴炯植在復仇爽劇《寶物島》中歷經失憶打擊終於記起全貌，他的復仇之路是否終將啟動？另外人稱「忠武路三金」的女星金多美的也將帶著驚悚劇《血謎拼圖》回歸小螢幕。

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