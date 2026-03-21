夫胜宽、李泳知恋爱观大对决！「大家都反对的男人」能嫁吗？ 泳知语出惊人让网全急了：千万要小心

歌手李泳知近日做客SEVENTEEN成员夫胜宽的YouTube访谈节目《Bibidibabidi Boo》，一起享用美食，畅聊成为朋友的过程和事业近况。 席间聊到关於恋爱话题，两人的看法竟完全相反，立即在韩网论坛掀起热议。

泳知和胜宽都是想像力丰富的「N 型人」，玩起了假设情境的平衡游戏。 泳知问：若亲眼见到朋友的恋人出轨，会不会告诉朋友？ 胜宽展现了果敢的友情观，直言即便日后可能面临尴尬，也一定会先将残忍的事实告知朋友。

接著轮到胜宽提问：如果你对交往对象不太确定，於是带给朋友们认识，大家可能会说「那个人很优秀」，或者认为「那个人真的不太行」，你会选哪一种呢？ 也就是说，会选择「大家都认可的男友」还是「大家都反对的男友」？



泳知毫不犹豫地选择了后者「大家都反对」，理直气壮地表示： 「比起大家都喜欢，我更喜欢那种我超爱、但身边的人都叫我别交往的人。 因为没人要抢，那他就是我一个人的啊！」

这番「独占欲」爆发的发言，让一旁的胜宽惊讶到合不拢嘴。 胜宽则坦言自己正相反，更在意周遭的评价：「听到别人称赞我的另一半，我会变得更喜欢那个人。」



这番对话在韩网论坛引起大讨论，虽然有少数网友认同泳知：「我喜欢才是最重要的」、「不需要过分在乎别人的看法」。 然而，绝大多数人都认为后者绝对不可取，纷纷留言劝阻泳知：「泳知少女啊，选2绝对不行！」、「当所有人都反对时，一定是有原因的」、「泳知还是太年轻，也许过几年就会改变想法了」、「选1不一定完美，但选2一定会完蛋」、「别人都不要的垃圾，真的不需要捡回家」、「 泳知啊，千万小心男人啊...」。

也有网友帮泳知缓颊，认为她可能指的不是「人品烂」，而是在表达一种「反骨」的取向，就像吃麻辣烫偏要加大家都怕的香菜一样。 希望未来泳知真的交往男友时，身边这些哥哥们能认真帮她质检把关啊~

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