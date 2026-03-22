听到「啊西～」就知完蛋！柳海真曝超准「厕所票房学」：蹲马桶听真话

演员最真实的票房风向球在哪里？ 不是在影评网，也不是在首映会红毯，而是在电影院的厕所里！柳海真近日上节目惊曝自己的「卫生间观察术」，透露光是蹲在马桶间，就能精准预测一部电影的生死，超真实的「尿统计学」笑翻全场。

柳海真日前登上YouTube频道《Salon Drip》，聊到自己独特的「电影院厕所观察法」。 他表示，观众在散场后进到厕所，最容易卸下心防说出真心话，尤其蹲在马桶间时，完全不知道隔壁是谁，各种最直接的反应都会脱口而出。他回忆起亲身经历的惨痛案例：「有一次我不知道隔壁有人，就听到旁边传来『唉唷，什么啊，白跑了，啊西~』接著另一个声音回『就说是你自己要来的』，当下我就知道，这部电影完蛋了。」他解释，如果观众看完电影第一个反应是抱怨，甚至互相推卸是谁选的片，那这部作品绝对凶多吉少。



反之，如果电影成功了，厕所气氛也会完全不同。 柳海真说：「卖座的电影，观众通常会边上厕所边讨论特定场面，『刚刚那幕真的超帅』、『那个转折好意外』，这种就是好兆头。」



其实这套「厕所票房学」在韩国演艺圈早有共识。 最近以《王命之徒》突破1200万观影人次的电影制作公司申代表也分享过类似经验，表示当年试映会后在厕所里听到有人哭著讨论，还有观众直接大喊演员名字称赞，当下就确信这部电影会中。

女星朴宝英更是「厕所观察」的忠实实践者。 她曾在《刘QUIZ ON THE BLOCK》自爆，每次电影上映后都会偷偷买票混进一般观众席，不盯萤幕，反而回头观察观众反应。 散场后还会故意慢慢走，竖起耳朵偷听对话，甚至站在洗手台前假装洗手，偷听旁边的人怎么评论自己的演技。 她苦笑说：「有时候听到别人批评演技，一边洗手一边自我反省，这种真实回馈外面听不到，所以我每部片上映都会去蹲点。」



看来明星光环在厕所里完全不管用，马桶间传出来的声音，才是最赤裸裸的票房真相！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻