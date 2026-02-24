欠債、欺瞞、零結算！SHINee泰民火大「斷捨離」車佳媛，正式解除合約逃離「吸血公司」BPM

據《The Fact》24 日採訪結果顯示，泰民最近已與 Big Planet Made （BPM） 解除了專屬合約。 雖然合約尚未到期，但因泰民以「結算金問題」等理由強烈要求解約，雙方最終在沒有額外紛爭的情況下，為這段僅維持約 1 年 10 個月的合作劃下了句點。

「吸血鬼老闆」黑幕曝光：拖欠 50 億結算金、私簽合約

據熟知內情的關係人士透露，車佳媛代表不得不接受泰民的解約要求。 此前《The Fact》曾踢爆車佳媛對旗下歌手（包括伯賢、泰民、THE BOYZ）各自拖欠高達 10 億韓元的結算金，總計約 50 億韓元。 除了「零結算」問題外，據悉車佳媛還在未經泰民同意的情況下，私自與外部廠商簽約，過程中犯下了重大過失。



16 年老東家轉投新社卻落難 泰民果斷止損

泰民自 2024 年 3 月與合作 16 年的 SM 娛樂約滿後，隨即轉投由車佳媛主導、MC 夢共同創立的 One Hundred 旗下子公司 BPM。 然而，該集團目前陷入嚴重的財務危機，包括 BPM、伯賢所屬的 INB100 以及 THE BOYZ 所屬的公司，目前全部處於「資本侵蝕」狀態（負債超過資產）。





集團負債累累、豪宅遭扣押 泰民「出走」引發連鎖反應

車佳媛目前不僅拖欠旗下藝人（李昇基、伯賢、THE BOYZ 等）數十億韓元的結算金，連拖欠外部合作廠商的欠款也超過 100 億韓元。 此外，車媛還因欠稅，導致其與丈夫共同擁有的漢南洞頂級別墅「La nouvo」遭國稅局扣押，更因涉嫌詐騙被娛樂科技公司控告。

目前這些公司事實上已無法支援藝人的正常活動，隨著泰民率先開出「逃生」第一槍，其他藝人是否會跟進解約，已成為業界關注的焦點。



對於解約一事，Big Planet Made 僅向媒體簡短回應確實已解約，對於具體原因則保持沉默。

