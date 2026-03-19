史无前例集体出走！VIVIZ、李茂珍、BE'O爆解约将离开BPM娱乐，韩网友热议：希望顺利逃脱

继泰民之后，VIVIZ、李茂珍与 BE'O 也传出将离开 Big Planet Made（BPM）娱乐，不过公司目前对此予以否认。

今（19日）据韩媒《The Fact》报导，VIVIZ（信飞、严智、银河）、李茂珍与 BE'O 已向所属经纪公司 BPM 娱乐通知终止专属合约。原因为公司严重违反合约，导致双方信任关系破裂。虽然艺人方面曾试图与车佳媛代表取得合理说明，但最终仍无法恢复信任。



对此，BPM娱乐回应表示：「VIVIZ、李茂珍及 BE'O 的专属合约终止尚未最终确定，我们将持续尽最大努力，确保艺人的正常活动。」

先前报导指出，BPM娱乐不仅资金吃紧，自去年第三季度起就无法向旗下歌手支付结算款项，合作公司与工作人员的未付款项累计数十亿韩元，使得歌手的专辑制作与活动支援几乎陷入停摆。在此之前，SHINee 成员泰民已终止合约，并宣布将在 GD 所属的 Galaxy Corporation 开启新活动。之后，由车佳媛领导的另一个公司 One Hundred 所属男团 THE BOYZ 也通知终止专属合约。



（延伸阅读：欠债、欺瞒、零结算！SHINee泰民火大「断舍离」车佳媛，正式解除合约逃离「吸血公司」BPM）

如今，VIVIZ、李茂珍与 BE'O 也相继离开，如此多位艺人同时离开，几乎前所未有。消息一出，也在韩网引发热烈讨论，网友留言包括：「第一次看到这种情况，感到很惊讶，希望大家都成功逃脱」、「不逃离那样的经纪公司很奇怪，希望大家顺利」、「公司到底是怎么经营的」、「河成云呢」、「我还以爲 VIVIZ 在新公司很顺利呢」、「虽然有很多杂音，但是没想到会有这样的结局」、「珉起怎么办呢？还没退伍呢」、「哇 所属歌手怎么这么多啊」、「法庭斗争应该不容易，真让人担心呜呜」等等。

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