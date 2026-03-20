BLACKPINK Jennie 首爾私房景點大公開！不是弘大、不是聖水洞，她最愛的是「這裡」！

首爾最新打卡聖地來了！全球時尚icon、BLACKPINK 成員 JENNIE 日前無預警公開自己的「私房首爾地圖」，親自推薦最愛的景點和美食，立刻在粉絲間引爆熱議，短短時間就吸引百萬人搶看！

日前 JENNIE 以香奈兒「繆思」身分現身巴黎時裝週，在滿是浪漫氛圍的秀場後台，她接受了一位百萬網紅的突擊訪問。 原本只是閒聊，沒想到 JENNIE 竟化身在地導遊，大方分享自己在首爾的私藏口袋名單。

令人意外的是，見慣大風大浪的 JENNIE 最愛的並不是熱鬧繁華的市中心，而是充滿寧靜古典韻味的「城北洞」。 她大力推薦粉絲一定要去走走，直呼那裡不僅有很多美味的餐廳，景色也非常優美，是散步放空的好去處。



說到美食，JENNIE 更是毫不藏私！她特別點名一間名為「NEGI LIVE」的餐廳，並掛保證說喜歡海鮮的人絕對不能錯過。 這家店正是因 Netflix 節目《黑白大廚》而爆紅的蔣皓俊廚師所開設的甲殼類 omakase（無菜單料理）餐廳，JENNIE 大讚「這裡的 omakase 真的非常好吃」，認證的吃貨無誤！



此外，JENNIE 也展現了她接地氣的一面。被問到最愛的首爾公園，她毫不猶豫選擇了國民最愛的「漢江公園」。 當聊到最棒的休息方式時，JENNIE 竟然點名了充滿韓國特色的「汗蒸幕」，意外暴露了她和我們一樣喜歡去桑拿放鬆、甚至可能戴著羊角帽的可愛日常。

訪問最後當被問到心中首爾最好的飯店是哪間時，JENNIE 想都沒想就秒答「新羅飯店」，證實了她對這間頂級飯店的高度忠誠。

這段短短幾分鐘的影片，因為 JENNIE 的掏心掏肺推薦，至今已累積超過百萬次觀看，全球粉絲紛紛開始筆記，準備照著她的腳步來趟「JENNIE 同款首爾聖地巡禮」。 這個週末，不妨就跟著 JENNIE 的腳步，去城北洞散散步、吃頓海鮮大餐，最後再去汗蒸幕舒舒服服地躺平吧！

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