《模範的士》表藝珍曾是大韓航空「最年輕空服員」！做1年半辭職追夢當演員，家人一度反對

6日播出的《全炫茂計劃3》中，全炫茂、郭Tube（郭俊彬）和「吃貨朋友」表藝珍在濟州島一起吃著海螺鮑魚刀削麵，一邊品嚐美食，一邊聊天，氣氛輕鬆又有趣。

聊到過去，全炫茂問表藝珍：「其實我不知道你曾經當過空服員，而且還是最年輕的？」表藝珍笑著說，19歲就開始當空服員，但一年半後就辭職了。雖然能飛到不同國家、認識各式各樣的人很棒，但如果把這份工作當作終身職業，想像十年後的自己，她覺得有點侷限。



因此，她決定嘗試一些新的、有趣的事情。表藝珍說：「我一直很喜歡戲劇和電影，所以決定辭職，給自己大約10年的時間去試試演戲。」全炫茂聽到驚訝地問：「那麼辛苦才進去的公司就這樣辭掉？」



表藝珍回憶當時的日子：「我每天都把履歷寄到十家公司，整個過程雖然累，但真的很有趣，能做自己想做的事感覺超棒。」不過，一開始家人並沒有完全支持她。她坦言：「爸爸有一段時間甚至不跟我說話，幾乎完全斷了聯繫。我還記得和媽媽一起哭，那時心裡真的很難過。」幸好現在家人的態度完全轉變，表藝珍笑著說：「現在他們很開心，也為我感到驕傲。」



近年來，表藝珍在《模範的士》（模範計程車）系列飾演駭客「安高恩」，從第一季一路演到第三季，五年來她和這個角色一起成長，也讓這個角色成了她的代表作之一。尤其第三季，她演得更熟練，角色也更立體，整部作品感覺更完整。每季都能看到她的進步，受到許多觀眾的喜愛，也更期待她接下來的新作品會帶來什麼驚喜！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞