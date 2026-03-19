《DDU-DU DDU-DU》才女製作人Bekuh Boom揭YG暗黑內幕！懷孕竟被逼「處理掉」 控BLACKPINK冷眼旁觀

曾參與BLACKPINK多首爆紅歌曲的美籍創作歌手Bekuh Boom，近日在TikTok投下震撼彈！她連續發佈多段影片和留言，指控當年在韓國活動時，遭到所屬經紀公司強迫墮胎、長期言語暴力，甚至揭露BLACKPINK成員在錄音室對她的「冷眼旁觀」，消息一出立刻引爆韓網和外媒熱議。

雖然Bekuh Boom沒有直接點名是哪家公司，但從她2012年就赴韓、長期與YG娛樂合作的經歷來看，外界幾乎篤定她說的就是YG。 Bekuh Boom在影片中含淚控訴：「我18歲左右時，被對方以唱片合約當誘餌利用了好幾年，遭受語言暴力，甚至在我告知懷孕後，他們強迫我墮胎。」她更痛訴：「當時根本沒人關心我，所有人都是一夥的！」



Bekuh Boom exposes exploitative treatment as a songwriter under YG Entertainment for BLACKPINK.



Her work includes BOOMBAYAH, Whistle, DDUDU DDUDU, Kill This Love, Typa Girl, and LISA's MONEY



She states the members have not helped nor acknowledged her, even after they went solo. pic.twitter.com/MBhPrtrROv — ㅂㅈㅌㅍ (@vigintuple) March 18, 2026

不僅針對公司，Bekuh Boom也把矛頭指向合作多年的BLACKPINK。 她透露在製作《Typa Girl》這首歌時，受到嚴重羞辱，並暗示成員們當時都在場卻沒人替她說話。 當有粉絲留言說「BLACKPINK應該要為妳辯護」時，Bekuh Boom直接按讚，形同默認，此舉讓BP粉絲心碎又憤怒。



現年30歲的Bekuh Boom在韓國樂壇資歷驚人，2014年靠著太陽的神曲《眼鼻口》打進K-pop圈，從此成為YG御用創作人之一。 包括BLACKPINK的出道曲《BOOMBAYAH》、破億神曲《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》全都出自她手，還跟WINNER、全昭等人彌合作過。 去年她的音樂IP公司更收購了她手上33首歌的版權，其中包含多首BLACKPINK名曲，可見其份量。



Bekuh Boom的一連串爆料在外網掀起兩極論戰。 有人震驚於經紀公司的惡行，怒轟「YG根本是地獄」; 但也有不少人質疑她證據不足，認為這只是因為過去版權署名問題結下的私人恩怨，如今被拿出來放大檢視，直指她「靠情勒搏版面」。 目前YG娛樂尚未針對此事做出任何回應。

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