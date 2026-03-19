《DDU-DU DDU-DU》才女製作人Bekuh Boom揭YG暗黑內幕！懷孕竟被逼「處理掉」 控BLACKPINK冷眼旁觀
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《DDU-DU DDU-DU》才女製作人Bekuh Boom揭YG暗黑內幕！懷孕竟被逼「處理掉」 控BLACKPINK冷眼旁觀

明星   2026年3月19日   星期四11:12   Tracy  

（封面圖源：Beyond Music、X@BLACKPINK）

曾參與BLACKPINK多首爆紅歌曲的美籍創作歌手Bekuh Boom，近日在TikTok投下震撼彈！她連續發佈多段影片和留言，指控當年在韓國活動時，遭到所屬經紀公司強迫墮胎、長期言語暴力，甚至揭露BLACKPINK成員在錄音室對她的「冷眼旁觀」，消息一出立刻引爆韓網和外媒熱議。

雖然Bekuh Boom沒有直接點名是哪家公司，但從她2012年就赴韓、長期與YG娛樂合作的經歷來看，外界幾乎篤定她說的就是YG。 Bekuh Boom在影片中含淚控訴：「我18歲左右時，被對方以唱片合約當誘餌利用了好幾年，遭受語言暴力，甚至在我告知懷孕後，他們強迫我墮胎。」她更痛訴：「當時根本沒人關心我，所有人都是一夥的！」

不僅針對公司，Bekuh Boom也把矛頭指向合作多年的BLACKPINK。 她透露在製作《Typa Girl》這首歌時，受到嚴重羞辱，並暗示成員們當時都在場卻沒人替她說話。 當有粉絲留言說「BLACKPINK應該要為妳辯護」時，Bekuh Boom直接按讚，形同默認，此舉讓BP粉絲心碎又憤怒。
（圖源：Beyond Music）

現年30歲的Bekuh Boom在韓國樂壇資歷驚人，2014年靠著太陽的神曲《眼鼻口》打進K-pop圈，從此成為YG御用創作人之一。 包括BLACKPINK的出道曲《BOOMBAYAH》、破億神曲《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》全都出自她手，還跟WINNER、全昭等人彌合作過。 去年她的音樂IP公司更收購了她手上33首歌的版權，其中包含多首BLACKPINK名曲，可見其份量。
（圖源：X@BLACKPINK） （圖源：X@BLACKPINK）

Bekuh Boom的一連串爆料在外網掀起兩極論戰。 有人震驚於經紀公司的惡行，怒轟「YG根本是地獄」; 但也有不少人質疑她證據不足，認為這只是因為過去版權署名問題結下的私人恩怨，如今被拿出來放大檢視，直指她「靠情勒搏版面」。 目前YG娛樂尚未針對此事做出任何回應。

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