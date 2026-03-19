金世正告別10年Jellyfish！韓媒爆加入BH娛樂，有望與李炳憲、朴寶英、金高銀成同門，迎接全新發展

期待金世正的全新發展！5月還有 I.O.I 的活動呢！

14日，金世正在日本橫濱舉行粉絲演唱會時，親自宣布與公司結束專屬合約，表示：「從10代時期就一路同行的Jellyfish，如今也到了要說最後再見的時刻。」她也動情表示：「這10年經歷了很多，但同時也非常幸福。」並補充：「正因為有Jellyfish一路陪伴，才有現在的我。」向公司表達滿滿感謝。



今（19）日據《體育東亞》獨家報導，金世正近期已與BH娛樂簽訂專屬合約，目前雙方已完成細節協調，正等待官方發表。對此，BH娛樂回應：「正在內部確認中。」旗下藝人包括李炳憲、韓志旼、秋瓷炫、朴寶英、金高銀、韓孝周、韓佳人、李智雅、李陣郁、朴珍榮、鄭彩娟、張東潤等，未來有望成為同門，也讓粉絲相當期待她加入後的全新火花。



金世正於2016年透過 Mnet 選秀節目《PRODUCE 101》出道，以期間限定團體 I.O.I 成員身份活動，今年迎來出道10週年。之後以Jellyfish娛樂旗下女團 gugudan 持續活動，團體於2020年解散後，轉為 SOLO 歌手兼演員，出演《驅魔麵館》、《社內相親》、《酒醉羅曼史》等多部熱門韓劇。



另外，今年5月迎來 I.O.I 出道10週年，金世正也將參與重組回歸，目前正積極準備新專輯，並於5月29日至31日在首爾蠶室室內體育館展開《LOOP》巡演。

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