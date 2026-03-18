IU 變身強勢CEO！親自分享新劇《21世紀大君夫人》看點，「財閥卻是平民」設定新穎又有趣

人氣歌手兼演員的 IU 將透過飾演美妝集團「Castle Beauty」代表成熙珠一角，展現立體且多面的魅力。

即將於4月10日首播的 MBC 全新金土劇《21世紀大君夫人》（Disney+獨家上線），以21世紀立憲君主制的大韓民國為背景，講述一位擁有一切的財閥女性，卻因平民身分而感到煩悶；以及身為王之子的男人，卻什麼都無法擁有而感到悲傷，兩人攜手開創命運、打破身分界線的浪漫故事。



從選角消息公開起就備受觀眾熱烈關注的 IU，對此表示：「雖然有些擔心也很緊張，但更多的是因為大家的期待而感到興奮。希望這會是一部讓觀眾從頭到尾都能看得開心的作品。」向大眾表達了感謝之情。



接著談到在《苦盡柑來遇見你》之後選擇《21世紀大君夫人》作為下一部作品的理由時，她表示：「標題很獨特，讓人印象深刻。每個角色的個性都很鮮明，讀起來非常有趣，尤其是熙珠難以預測的行動，以及推動她行動的內在動力，都讓我覺得很有魅力。」



IU 所著迷的成熙珠角色，是一位兼具美貌、能力與財力的「Castle Beauty」代表，但同時也每天面對身為平民的身分限制。IU 用「慾望、脾氣、可愛」三個詞來形容熙珠，並表示：「一開始她那無法控制的慾望與古怪性格會比較突出，但隨著劇情推進，當內心的缺乏逐漸被填補後，也會展現出更多可愛又帥氣的一面。」預告角色的反轉魅力。



對於熙珠能夠突破既有限制、開創命運的特別之處，IU 指出是「積極性」。為了與 李莞 理安大君（邊佑錫 飾）建立關係，她甚至放下自尊，以多樣魅力與屢敗屢戰的精神全力一搏，這樣的模樣十分吸引人。其中她也提到：「對理安大君的感情產生變化的瞬間，也是最能展現熙珠立體面貌的部分。」引發觀眾好奇。

此外，她也透露在詮釋這個從小就必須不斷證明自己、並且看起來堅強的人物時，所著重的表現重點。IU 表示：「熙珠擅長用帶有攻擊性的表情與表現來掩飾脆弱，但我也不想錯過那些在瞬間不自覺流露出的孤獨與脆弱。在追求成就、享受多巴胺的時候，以及沒有那種感覺的時候，我嘗試透過聲音與表情的活力差異來呈現不同的熙珠。」



最後，IU 也選出了《21世紀大君夫人》的觀劇重點：「前半段節奏快速的劇情發展、人物之間緊密交織的情感，以及後半段真摯動人的愛情故事。」

IU 將以積極進取的 CEO 成熙珠一角，帶來不同層次的情感宣洩與魅力表現，本劇將在4月10日晚間9點40分首播，海外由Disney+獨家上線播出。



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