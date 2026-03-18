金世正淚別10年老東家！從練習生到一線演員，宣布離開Jellyfish娛樂，未來去向成焦點

人氣歌手兼演員金世正，將離開已待了10年的經紀公司Jellyfish娛樂。

金世正於14日在日本舉行的《2026 金世正 FAN CONCERT in JAPAN》上，親自宣布與Jellyfish娛樂專屬合約到期的消息。



她表示：「從我10代開始一路同行的Jellyfish，今天也到了該說最後道別的時候。這10年真的發生了很多事，但同時也非常幸福。我覺得正是因為有Jellyfish的陪伴，才有現在的我，真的很感謝。」並流下眼淚。

接著她說：「在10週年的這個時刻畫下句點，至於我接下來會加入哪間公司，暫時還是秘密。不過多虧Jellyfish，這10年我們累積了很多美好的回憶。也希望大家能為辛苦付出的Jellyfish送上熱烈的掌聲。真的成長了很多，謝謝這10年來的陪伴。」向公司表達感謝之意。

金世正出身於Jellyfish練習生，2016年出演選秀節目《PRODUCE 101》，最終獲得第2名，以限定女團I.O.I出道。團體解散後，以gugudan成員活動，同時兼顧演員身份，透過《驅魔麵館》《社內相親》《月亮在江邊流淌》等韓劇作品獲得大眾喜愛。

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