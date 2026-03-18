《在你燦爛的季節》戀愛關係設定特別！蔡鍾協與李聖經似愛又非愛的糾結，到底會如何發展

[劇情雷]目前已播出一半以上集數的《在你燦爛的季節》，劇名取兩位男女主角劇中名字的諧音「鮮于燦」以及「宋嘏藍」可說是燦爛CP，而兩人在情感上的設定更是新鮮，從第一集開始即引人入勝。（海外由Disney+同日上線）

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宋嘏藍（李聖經飾）是一位新銳設計師，她談著遠距離的戀愛，正與遠在波士頓工科大學就讀的男友「燦」交往中，不管生活大小事，她總是一通通電話打來報告，不過畫面中出現的男友，卻總是穿著一身黑色帽T，似乎個性陰沉封閉，獨來獨往。某天嘏藍趁著休假日立即動身前往波士頓，給男友一個驚喜，此時男友接到電話趕緊衝到校園，沒想到遇上了一場大爆炸，也因此葬身火窟。



這令宋嘏藍深受打擊，7年過後，她蛻變為首席設計師，但是她封閉了自己的情感，她認為父母遭遇車禍意外，以及遠在海外的男友突然喪生都是因為她，因此她打算今生不再結交朋友，獨來獨往過著自己的生活。而此時那個總是穿著黑色帽T陰沉的學生，卻成了開朗又笑容滿面的動畫師，從海外回到韓國來進行一個動畫合作洽談，他是鮮于燦（蔡鍾協飾）。



鮮于燦在那場校園爆炸中受了重傷，但並未死亡而是喪失了一耳聽力。他回到首爾發現洽談的對象公司就是宋嘏藍任職公司，令他突然想逃離。但最後他決定給自己3個月的時間完成此案。觀眾們看到這裡總覺得，為何宋嘏藍看見鮮于燦的眼神如此陌生？難道是打擊太大造成失憶？當鮮于燦站在她面前自我介紹時，她卻以初次見面的模樣來應對。



原來鮮于燦是宋嘏藍男友「姜赫燦」的室友，可能因為宋嘏藍聯絡頻繁，而總是請鮮于燦來幫忙回應，甚至連要送給嘏藍的生日禮物都是由鮮于燦挑選寄送的。不知不覺中，鮮于燦成了最了解宋嘏藍的人，而鮮于燦歷經重大災難後重生，也認為宋嘏藍是一股讓他重新開始的力量。但面對宋嘏藍，他突然慌了手腳，該說出之前的真相嗎？但是看著宋嘏藍封閉自己，與以往那個開朗的她截然不同，鮮于燦不捨也心疼，為了不後悔，決定表達自己的好感。



宋嘏藍也發現許多疑點，初次見面的鮮于燦對自己相當了解，怎麼看都不像是剛認識的人，加上發生許多事件讓兩人有了更靠近的契機，鮮于燦是否會說出自己的過往？再提到片名《在你燦爛的季節》，一開始鮮于燦在美國時，由於父親不贊成他發展繪畫天賦，而讓他痛苦到想結束自己的生命，是宋嘏藍讓他重新走回陽光，而7年後，換成宋嘏藍冰封自己，而撿回一命已站在陽光下的鮮于燦能否帶領她走回溫暖的季節？



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