【收視三連冠】《21世紀大君夫人》IU、邊佑錫大婚收視飆破 14.3%！新婚當日竟變入院悲劇？ 預告男神浴袍上陣惹暴動！

大君夫婦終於迎來婚禮！MBC 金土劇《21世紀大君夫人》昨晚播出第7集，全國收視率10.8%、首都圈11.1%，20歲至54歲觀眾佔比5%，繼續穩坐週五所有節目冠軍寶座。 其中成熙周（IU 飾）和理安大君（邊佑錫 飾）盛大婚禮後回宮的一幕，瞬間收視更飆到每分鐘14.3%！

（談及劇情）承接上集遊艇之吻，熙周因理安大君的突襲吻而心亂如麻，男方卻火力全開，直球告白稱那一吻並非氣氛使然，純粹是因為「對方是學妹妳」。 隨後兩人前往熙周娘家用餐，面對父女衝突，理安大君不僅充當避風港，更深情許下承諾：「只要妳開口，我什麼都願意給妳。」





理安大君目睹熙周與總理閔鄭祐（魯尚炫 飾）通話親密，醋勁大發正面對質閔總理。 閔總理酸言酸語質疑熙周只是為了身份才結婚，理安大君霸氣回嗆：「那她為什麼沒選你？ 熙周想從我這裡得到的東西，你沒有嗎？」一句話讓閔總理當場噤聲。



婚禮這天，就在熙周終於獲得夢寐以求的貴族身份、理安大君也迎來知心人之際，現場竟突發意外！熙周在接受閔總理祝福時突然昏厥倒地。







第8集搶先看影片中，熙周在理安大君護送下被緊急送醫，心率驟降至 30，陷入生命危險，理安大君只能在病房外註視這一切，觀眾們仿彿能聽見他心碎的聲音...



下集預告裡，總理斥責理安大君無法守護熙周，理安大君也十分自責，懷疑是自己的貪心害了熙周。 熙周康復出院回到宅邸，在即將迎來的「新婚初夜」，理安大君竟然身穿浴袍出現在熙周床前，隨後與她相擁而眠！讓人對這一集的進展也充滿期待~





《21世紀大君夫人》第8集將於今晚9點50分播出，海外則由 Disney+ 獨家上線。

▼《21世紀大君夫人》今晚第8集預告：



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