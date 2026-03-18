IU 变身强势CEO！亲自分享新剧《21世纪大君夫人》看点，「财阀却是平民」设定新颖又有趣

人气歌手兼演员的 IU 将透过饰演美妆集团「Castle Beauty」代表成熙珠一角，展现立体且多面的魅力。

即将於4月10日首播的 MBC 全新金土剧《21世纪大君夫人》（Disney+独家上线），以21世纪立宪君主制的大韩民国为背景，讲述一位拥有一切的财阀女性，却因平民身分而感到烦闷；以及身为王之子的男人，却什么都无法拥有而感到悲伤，两人携手开创命运、打破身分界线的浪漫故事。



从选角消息公开起就备受观众热烈关注的 IU，对此表示：「虽然有些担心也很紧张，但更多的是因为大家的期待而感到兴奋。希望这会是一部让观众从头到尾都能看得开心的作品。」向大众表达了感谢之情。



接著谈到在《苦尽柑来遇见你》之后选择《21世纪大君夫人》作为下一部作品的理由时，她表示：「标题很独特，让人印象深刻。每个角色的个性都很鲜明，读起来非常有趣，尤其是熙珠难以预测的行动，以及推动她行动的内在动力，都让我觉得很有魅力。」



IU 所著迷的成熙珠角色，是一位兼具美貌、能力与财力的「Castle Beauty」代表，但同时也每天面对身为平民的身分限制。IU 用「欲望、脾气、可爱」三个词来形容熙珠，并表示：「一开始她那无法控制的欲望与古怪性格会比较突出，但随著剧情推进，当内心的缺乏逐渐被填补后，也会展现出更多可爱又帅气的一面。」预告角色的反转魅力。



对於熙珠能够突破既有限制、开创命运的特别之处，IU 指出是「积极性」。为了与 李莞 理安大君（边佑锡 饰）建立关系，她甚至放下自尊，以多样魅力与屡败屡战的精神全力一搏，这样的模样十分吸引人。其中她也提到：「对理安大君的感情产生变化的瞬间，也是最能展现熙珠立体面貌的部分。」引发观众好奇。

此外，她也透露在诠释这个从小就必须不断证明自己、并且看起来坚强的人物时，所著重的表现重点。IU 表示：「熙珠擅长用带有攻击性的表情与表现来掩饰脆弱，但我也不想错过那些在瞬间不自觉流露出的孤独与脆弱。在追求成就、享受多巴胺的时候，以及没有那种感觉的时候，我尝试透过声音与表情的活力差异来呈现不同的熙珠。」



最后，IU 也选出了《21世纪大君夫人》的观剧重点：「前半段节奏快速的剧情发展、人物之间紧密交织的情感，以及后半段真挚动人的爱情故事。」

IU 将以积极进取的 CEO 成熙珠一角，带来不同层次的情感宣泄与魅力表现，本剧将在4月10日晚间9点40分首播，海外由Disney+独家上线播出。



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