《21世紀大君夫人》人氣真的擋不住！邊佑錫4月新星品牌評價空降冠軍，指數暴漲197%

演員邊佑錫近來人氣真的擋不住！在2026年4月的「Rising Star品牌評價」調查中，他一舉拿下冠軍，再次證明自己超強的存在感。

根據韓國企業評價研究所4月30日公佈的數據，從3月30日起為期一個月，針對超過1億1362萬筆新星品牌大數據進行分析，邊佑錫在參與指數、媒體指數等項目都拿下高分，順利登上第一名寶座。 而且他的品牌評價指數跟上月相比，竟然暴漲了197.67%，成長曲線超級驚人。 緊追在後的第二名是同時活躍於演員與歌手身分的朴志訓。 他因為完美演繹電影《王命之徒》中的「端宗」而獲得民眾認可，早前一直稱霸同榜單。



韓國企業評價研究所所長具昌煥（音譯）分析指出，邊佑錫的品牌近期在戲劇與廣告類別中都獲得壓倒性的支持，已經證明了他是現象級的人氣王。 他還補充說，整體Rising Star品牌的大數據分析結果也比上月增加了24.83%，看得出消費者的關注熱度越來越高。



這次調查的對象涵蓋綜藝人、歌手、演員、運動明星等各領域中、消費者關注度急速升溫的品牌，透過參與、媒體、溝通、社群等指數進行評比。 而在4月的新星品牌評價前30名中，還包括金惠奫、Stray Kids、高胤禎、DAY6、KATSEYE等各領域迅速竄起的明星，競爭相當激烈。

此外，邊佑錫近日風頭正猛是因為由他和IU主演的《21世紀大君夫人》正在熱播中，他出演了男主角「理安大君」李莞，王族氣質圈粉無數。國外觀眾可通過Disney+同步追更。



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