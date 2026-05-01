《21世紀大君夫人》邊佑錫見家長，預備女婿求信任慘變冷戰？霸氣告白IU：只要妳開口，我什麼都給妳！

MBC 金土劇《21世紀大君夫人》開播以來勢頭驚人，在最新播出的第 6 集中更以 11.2% 的收視率刷新自身最高紀錄，強勢奪下同時段冠軍！而在即將播出的第 7 集中，劇情將迎來大高潮——「理安大君」邊佑錫要正式拜會未來岳父大人了！

預備夫婦出巡！理安大君挑戰「最難搞岳父」

繼早前在「內進宴」驚喜求婚並獲國王批準後，理安大君（邊佑錫 飾）與成熙周（IU 飾）這對公認的「預備夫婦」正火速籌備國婚。 在拜會完大妃尹苡廊（孔升妍 飾）後，理安大君終於要踏進熙周的娘家。

今日公開的劇照中，理安大君與 Castle 集團會長成亨國（趙乘演 飾）正面交鋒。 一向與父親關係惡劣的熙周顯得坐立難安、全程僵臉，反觀理安大君則為了贏得岳父信任而使出渾身解數，兩人表情形成強烈對比。 據悉，現場氣氛因熙周的憤而離席一度降至冰點，這場家宴究竟會如何收場？







霸氣告白！邊佑錫：只要妳開口，我什麼都給妳

家宴後的獨處時光更是甜度爆表！理安大君自認贏得了未來岳父的好感，熙周則擔心父親只是想利用理安大君的權勢獲利。 理安大君竟深情回應：「那又怎樣，我是真心的。 只要學妹開口，我什麼都願意給妳。」這番「霸總式」告白讓熙周瞬間心動，忍不住小心翼翼地試探：「難道，你喜歡我嗎？」兩人之間的曖昧氣流明顯出現了變化。



同病相憐的兩人 感情將迎來大突破

製作組透露，成熙周與理安大君在各自家族中都被視為「公敵」，在親睹對方的艱難處境後，兩人將產生更深的情感連結。 就像成熙周為了理安大君挺身對抗尹苡廊一樣，理安大君也會為了熙周，努力說服頑固的成亨國打開心防。 這對跨越身份障礙的戀人，感情將在磨難中進一步昇華。



為了回饋粉絲，MBC 將進行第 1 至第 6 集的連環重播，而第 7 集將於今晚晚間 9 點 40 分（提前 10 分鐘）播出。 海外觀眾記得準時鎖定 Disney+ 獨家同步上架！



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